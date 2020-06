Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 : le film est en production

L’homme araignée a le vent en poupe ces dernières semaines. Récemment, on se prend ainsi à rêver de voir ensemble à l’écran Tom Holland, Andrew Garfield et Tobey Maguire, les trois derniers acteurs à avoir endossé le costume de Spider-Man au cinéma. Sony a aussi officialisé les choses en dotant son « Spider-verse » d’un vrai nom. Il faut désormais parler de « Sony Pictures Universe of Marvel Characters ». Si le nom n’est pas très séduisant, la dernière annonce devrait réjouir les fans. Spider-Man : Into the Spider-Verse 2, est (enfin) en production.

Spider-Man retardé par le coronavirus

C’est l’animateur Nick Kondo, de Sony ImageWorks qui a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Twitter. Il dévoile ainsi avoir commencé à travailler sur le film.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF — Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020

Le film était initialement prévu pour une sortie au cinéma en avril 2022. Mais, quand Sony et Marvel ont réorganisé le calendrier des sorties en raison de l’épidémie de coronavirus, il fait partie de ceux qui ont été décalés. Il devrait finalement arriver le 7 octobre 2022 dans les salles obscures.

Si vous n’avez pas encore vu le premier épisode, on ne peut que vous inciter à rattraper cette erreur tout de suite. Spider-Man : New Generation (comme il a été nommé en France) s’est révélé être un vrai succès au box-office lors de sa sortie en 2018 rapportant plus de 367 millions de dollars (pour un budget de 90 millions de dollars). Il a aussi été acclamé par la critique. Il s’agit d’un film d’animation dans lequel on suit l’histoire du personnage de Milo Morales qui se fait mordre par une araignée radioactive. Après la mort du Spider-Man officiel, il va endosser le costume, recevant notamment l’aide d’autres Spider-Man, issus de monde alternatifs.

C’est Joaquim Dos Santos qui est aux manettes de ce second épisode. Il a déjà travaillé sur plusieurs films d’animation pour DC Comics ou encore sur Avatar : The Last Airbender.