Spotify lance Premium Duo une offre à prix réduit pour les couples

Cette nouvelle formule est facturée 12,49€ par mois et est forcement sans engagement. Le fonctionnement est simple, et rejoint le concept des comptes Spotify Family. Elle permet à deux comptes Premium d’être regroupés sur la même facture, et donc d’économiser en passant de 19,98€ à 12,49€. Chaque utilisateur a donc son propre compte Premium, la seule nouveauté est l’apparition d’une playlist « Duo Mix » qui propose des chansons regroupant les goûts des deux utilisateurs.

Le géant du streaming audio fait la chasse aux comptes Family partagés par 5 personnes n’étant pas dans le même foyer, il faut attester de l’adresse lors de la souscription à Spotify Duo.

Pour souscrire à Spotify Premium Duo, il faut que l’un des deux comptes passe sur la formule et envoie un lien d’invitation. Une fois le processus finalisé le second compte rejoint la facture du premier, qui se charge du paiement (comme sur les comptes Family).

L’offre n’est pour l’instant pas disponible pour l’instant en France, même si la page est accessible avec le prix en euros. Le test a lieu en Colombie, au Chili, au Danemark, en Irlande et en Pologne. Spotify teste donc de nouvelles formules sur certains marchés, comme c’est le cas de l’abonnement à moitié prix chez Netflix.

Alors que la concurrence avec des services comme Apple Music ou Amazon Music est de plus en plus rude, cette nouvelle offre Duo pourrait peser dans la balance pour le choix de plateforme de streaming musical. Son prix est cependant très proche du tarif Famille, qui permet de regrouper 6 comptes Premium pour seulement 14,99€, le compte Duo est donc très spécifique.

Reste maintenant à savoir si cette nouvelle formule sera déployée au niveau mondial ou restera simplement à l’état de test grandeur nature dans les pays sélectionnés.