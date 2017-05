Spotify muscle ses recommandations en rachetant une startup parisienne

Les algorithmes de Niland permettent aux ordinateurs d’écouter de la musique comme le ferait un humain.

Même si les concurrents de Spotify sont aujourd’hui nombreux, il reste difficile de rivaliser avec ce leader du streaming musical.

Outre son catalogue important, la plateforme a également su développer des fonctionnalités de suggestions uniques, telles que la découverte de la semaine ou bien Release Radar.

Dans un billet de blog, Spotify indique que l’équipe de Niland va désormais travailler dans ses bureaux de New York, afin d’aider l’entreprise à « continuer à innover et à améliorer les technologies de recommandation et de personnalisation […]». « Leur approche innovante de l’intelligence artificielle et du machine learning est parfaite pour Spotify », ajoute la plateforme de streaming.

We are thrilled to announce that Niland is joining the @Spotify family. more info here : https://t.co/WZVUSCF23o and https://t.co/oKHofcFXUl pic.twitter.com/SBhrdHMsts

— niland (@nilandmusic) May 17, 2017