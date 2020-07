Spotify ou Waze buggent sur votre iPhone ? C’est à cause de Facebook

Aujourd’hui, de nombreux utilisateurs d’iOS ont rapporté le crash de plusieurs applications, un problème qui est apparu sur les iPhone en cette fin de matinée. Compte tenu de la popularité des services concernés, ce dernier a rapidement fait parler de lui au point que le hashtag #Spotify s’est hissé dans les tendances. À l’heure où nous écrivons ces lignes, plus de 963 000 mentions ont été faites au service de streaming musical.

On peut voir très nettement la panne survenue ce jour et le retour progressif à la normale quelques heures plus tard sur l’outil collaboratif Downdetector.

Actuellement, le problème semble réglé pour la majorité des utilisateurs, si ce n’est pas le cas, vous avez la possibilité d’accéder au contenu en passant en mode avion.

Le SDK de Facebook serait à l’origine du bug

Sur Twitter, les utilisateurs d’un iPhone évoquaient tous un bug similaire, soit l’incapacité de lancer l’application. Si cette dernière s’ouvrait, elle crashait automatiquement après quelques secondes —sans raison apparente. D’autres services tout aussi populaires que Spotify ont été concernés, à l’exemple de TikTok, Pinterest ou de Waze. Mais que s’est-il passé pour que cette panne touche autant de services et d’utilisateurs ?

Il semblerait que ce bug énervant soit lié à Facebook. En effet, le média spécialisé The Verge rapporte que c’est le SDK du réseau social qui serait concerné. Autrement baptisé kit de développement, il permet par exemple aux développeurs d’offrir la possibilité aux utilisateurs de se connecter via Facebook au lieu de créer un nouveau compte. Celui-ci peut également impacter des utilisateurs qui n’ont pas installé l’application Facebook sur leur iPhone.

L’entreprise américaine est au courant de l’affaire, si bien que des équipes techniques de Facebook ont indiqué dans un message : « Nous sommes conscients et nous enquérons sur une augmentation des erreurs sur le SDK d’iOS qui provoque le crash de certaines applications ».

Le sujet est toujours considéré comme étant en cours d’étude, ce qui suggère que nous devrions en savoir plus sur les raisons de ce bug dans les prochaines heures ou les prochains jours. Un problème similaire avait déjà eu lieu en mai dernier.