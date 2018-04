Spotify préparerait le lancement d’une enceinte connectée pour voiture

Dans un communiqué de presse Spotify invite la presse américaine à suivre sa keynote en direct de New-York le 24 avril prochain. Tout en laissant planer le doute, il se pourrait que la société présente ses « nouveaux produits et nouvelles fonctionnalités ».

Peu après avoir fait son entrée en bourse, des rumeurs circulent depuis plus d’un mois déjà sur la possible sortie du premier « appareil physique » de Spotify. Nombreuses sont les rumeurs à ce sujet. Spotify voudrait concurrencer le HomePod d’Apple et le Google Home en sortant sa propre enceinte intelligente.

Il est possible que évènement du 24 avril, et bien que la société n’ait rien confirmé, marque le lancement de la première « pièce matérielle » de la société.

Spotify se met à la page ?

L’un des projets phares de 2018 pour Spotify serait la commercialisation d’un assistant vocal. Après avoir testé une interface vocale in-app dans laquelle l’utilisateur peut contrôler l’application en interagissant avec le micro du smartphone, la marque suédoise voudrait maintenant lancer son propre appareil.

Plus tôt cette année, certains utilisateurs de Spotify ont reçu une notification sur leur application concernant le Spotify Car Player. Pour tous, le message n’est apparu une fois et n’est pas revenu. Le produit se présenterait sous la forme d’un « galet » circulaire à fixer sur la planche de bord, avec des boutons physiques pour le contrôle des pistes et la lecture aléatoire, ainsi qu’une LED sur les contours dans le vert signature de Spotify. Le dispositif comporterait 4 Go de RAM et utiliserait des commandes vocales. Il a également été signalé que les appareils seraient dotés d’une connexion LTE afin d’assurer une diffusion en continu de qualité sans avoir recours au Wi-Fi.

Du côté des tarifs, les avis et témoignages divergent : certains affirment que le prix mensuel serait de 12.99$ par mois tandis que d’autres annoncent un prix de 15$ par mois. Ces prix (non-officiels) couvriraient à la fois l’abonnement premium à Spotify et l’appareil lui-même si les utilisateurs acceptaient un engagement de 12 mois.

L’utilisateur ayant posté la notification de Spotify sur le forum américain Reddit a ajouté que le bouton de précommande incorporé à l’annonce menait à une page indiquant que « le produit n’est pas disponible actuellement ».

Spotify reste très évasif et ne donne aucune information sur le sujet hormis, « Nous testons toujours des choses pour améliorer Spotify. » sur son forum officiel.

Offres d’emploi

Spotify a également publié des offres d’emploi pour des projets matériels, et la société teste activement les commandes vocales sur son application pour smartphone.

Ces offres d’emploi révèlent que Spotify « est sur le point de créer ses premiers produits physiques et de mettre en place une organisation opérationnelle pour la fabrication, la chaîne d’approvisionnement, les ventes et le marketing ». La société a toujours compté sur les appareils d’autres acteurs comme Google, Amazon, Samsung ou Apple pour rendre ses services disponibles, et chercherait aujourd’hui à proposer son service musical sur son propre appareil.