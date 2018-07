Spotify teste également une application Lite pour les smartphones d’entrée de gamme

A son tour, Spotify sort une version Lite de son application Android pour proposer une expérience plus adaptée aux smartphones d’entrée de gamme.

La liste des applications Android allégées pour les smartphones d’entrée de gamme s’agrandit tous les mois. Et désormais, si vous utilisez ces smartphones, vous avez également une version allégée de l’application Spotify pour Android. C’est assez discrètement, cette semaine, que le géant du streaming musical a lancé Spotify Lite sur le Google Play Store.

Comme les autres applications allégées pour Android, Spotify Lite ne dispose pas de toutes les fonctionnalités du service de streaming. Et si l’appli permet d’écouter de la musique, d’accéder aux playlists, tout en utilisant moins de données mobiles, la lecture hors-ligne ne semble pas présente. Mais comme il s’agit encore d’un test, il est possible que certaines fonctionnalités soient ajoutées plus tard.

En tout cas, alors que la version classique de Spotify sur Android pèse une centaine de Mégaoctets, Spotify Lite ne fait que 15 Mo.

L’application est déjà disponible sur Google Play Store mais si vous avez des difficultés à télécharger celle-ci depuis la boutique, il est également possible de télécharger (et d’installer « manuellement ») cette version allégée de Spotify sous forme de fichier .apk.

Doper la croissance grâce aux pays émergents ou en développement

Alors que les marchés comme l’Europe et l’Amérique du Nord sont déjà saturés, les acteurs du numérique se tournent désormais vers les pays émergents ou en développement pour trouver de nouveaux utilisateurs.

Google a récemment lancé Android Go, qui est une variante de son OS conçue pour les smartphones d’entrée de gamme avec peu de mémoire et de puissance de calcul.

Android Go est accompagné de versions allégées des services Google, comme Assistant Go, Gmail Go ou encore YouTube Go. Et sur ces mobiles, le Play Store met en avant les autres applications allégées comme Facebook Lite, Messenger Lite ou encore Instagram Lite. Désormais, les utilisateurs de ces smartphones Android Go peuvent également télécharger une application Spotify plus adaptée aux caractéristiques de leurs mobiles. Et grâce à cette version Lite, Spotify peut espérer attirer plus d’utilisateurs provenant des pays comme l’Inde ou le Brésil.

On notera que dernièrement, Google a également investi dans KaiOS, un système d’exploitation basé sur Firefox OS, mais qui est conçu pour les téléphones basiques. Grâce à ce nouveau partenariat, Google s’assure que ses services comme Search, Assistant ou YouTube seront préinstallés sur des téléphones basiques. Et d’autres entreprises pourraient emboiter le pas.