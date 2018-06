Après Facebook Lite et Messenger Lite, voici Instagram Lite

Instagram se lance à la conquête des pays émergents et en développement avec une version allégée de son application Android.

Facebook a beaucoup d’ambitions pour son réseau social Instagram. Et après avoir annoncé que celui-ci a atteint le milliard d’utilisateurs actifs par mois et lancé la plateforme IGTV pour concurrencer YouTube, l’entreprise lance discrètement une application Instagram Lite pour Android.

A l’instar de Facebook Lite ou de Messenger Lite, il s’agit d’une application allégée, avec moins de fonctionnalités, mais qui fonctionne mieux sur les mobiles d’entrée de gamme ou les connexions faibles. Et généralement, les applications Lite de Facebook sont conçues pour les pays émergents ou en développement.

« Nous testons une nouvelle version d’Instagram pour Android qui prend moins de place sur votre appareil, utilise moins de données et démarre plus rapidement », a indiqué un porte-parole d’Instagram, cité par TechCrunch. D’après notre confrère, Instagram Lite devrait être déployé plus globalement et se doter de la possibilité de poster des vidéos ainsi que de faire des appels vidéos plus tard, cette année.

Actuellement, d’après la description de l’appli sur le Play Store, Instagram Lite permet de poster des photos et d’utiliser des filtres, de partager des photos dans les Stories, de voir les Stories, d’accéder à l’onglet Explorer. En revanche, la messagerie d’Instagram n’est pas encore disponible sur Instagram Lite, mais elle arrivera plus tard.

Avant cette version Lite de l’appli Android, Instagram proposait déjà une version web mobile de son réseau social, qui a également été conçu pour les pays émergents ou en développement.

La tendance des applications allégées

Alors que les marchés occidentaux sont déjà saturés, les entreprises du numérique se tournent vers les pays émergents et en développement pour doper leurs croissances.

A l’instar de Facebook, Google propose également des versions allégées pour ces pays de ses applications, comme Assistant Go, Gmail Go, Maps Go ou encore YouTube Go.

Et pour qu’Android fonctionne mieux sur les mobiles d’entrée de gamme, la firme de Mountain View a également créé une variante appelée Android Go de son système d’exploitation. Android Go a été optimisé pour les appareils dont les fiches techniques sont modestes.

D’autres applications, comme Shazam, Uber ou Twitter, ont également des versions allégées pour les smartphones d’entrée de gamme.