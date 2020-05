Spotify teste les podcasts vidéo

Sur le marché déjà très concurrentiel des podcasts, Spotify souhaite se lancer dans la diffusion de podcasts vidéo. Elle pourrait grâce à ce contenu se démarquer des autres plateformes qui ne diffusent que des podcasts audio et venir grignoter la place des plateformes vidéo.

Pour l’instant, ce service n’est pas encore déployé et est en phase de test avec le podcast de Zane et Heath, déjà très célèbres sur You Tube avec 600.000 abonnées. Seule la moitié des auditeurs du podcast pourront voir les vidéos, disponible uniquement pour les épisodes 28 à 30.

L’idée est pour l’instant de réserver le format vidéo à quelques épisodes du podcast. Nous en sommes donc encore aux balbutiements de ce nouveau concept. Les vidéos étant synchronisées avec le flux audio, le podcast continuera d’être joué même si l’utilisateur verrouille le téléphone.

Diversifier le format de ses contenus pour se faire une place

Il convient de noter que la plateforme You Tube dispose déjà de beaucoup de podcasts. Le fait qu’une plateforme de musique veuille à son tour proposer des podcasts vidéo montre que chacun essaie de se faire une place sur ce marché, sans forcément rester dans ses spécificités historiques.

Avec ce nouveau service, s’il devient vraiment opérationnel, Spotify viendra directement concurrencer YouTube dans son domaine. L’entreprise ne souhaite pas trop communiquer sur la stratégie qu’elle met en place et voici ce qu’elle répond à Engadget :

« Chez Spotify, nous effectuons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer notre expérience utilisateur. Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large et d’autres ne constituent qu’un apprentissage important. Nous n’avons aucune autre nouvelle à partager pour le moment. »

Il semblerait toutefois que la plateforme ait déjà construit un studio à Los Angeles pour faciliter l’enregistrement de ces podcasts. Il reste maintenant à patienter pour pouvoir profiter ce nouveau service sur d’autres contenus.