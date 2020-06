Stadia : il devrait bientôt être possible de jouer sur les smartphones « non certifiés »

En 2019, Google a fait son entrée sur le marché des jeux vidéo en lançant Stadia, sa plateforme de cloud gaming. Mais au lancement, il n’était possible de jouer via cette plateforme que sur les smartphones Android de la marque Pixel de la firme de Mountain View. Et ce n’est que depuis le mois de février que celle-ci a enfin permis de jouer sur des modèles d’autres marques, comme le Samsung Galaxy S20 ou l’ASUS ROG Phone II. Et petit à petit, Google devrait ajouter plus de modèles à la liste des appareils qui sont officiellement compatibles avec Stadia.

De plus, Google pourrait bientôt permettre aux utilisateurs de Stadia de jouer sur des smartphones non certifiés. C’est en tout cas ce qui est suggéré par un article publié il y a quelques jours par le site 9to5Google. Cette information a été déduite par le média, suite à une décompilation et à une analyse du code du fichier .apk de Stadia pour Android.

En substance, 9to5Google pense que Google va bientôt mettre à jour cette application pour que celle-ci permette aux joueurs de jouer, même sur des smartphones qui ne sont pas (encore) officiellement compatibles avec Stadia. La firme de Mountain View prévoirait néanmoins d’afficher un message prévenant que l’expérience pourrait être moins bonne : « Le gameplay mobile sur cet appareil est en cours de développement. L’utilisation de cette fonctionnalité peut affecter les performances du jeu et peut être désactivée à tout moment. »

Mais malgré cela, on ne s’attend pas à ce qu’il soit possible de jouer sur tous les smartphones Android. Néanmoins, certains smartphones qui pourraient plus tard être certifiés (et qui répondent à certains critères techniques) devraient donc permettre de jouer sur la plateforme Stadia.

Contrôle tactile, chat vocal et démos de jeux

L’exploration du fichier .apk de Stadia a dévoilé d’autres fonctionnalités sur lesquelles Google semble travailler. Et parmi celles-ci, il y a le contrôle tactile. En substance, si un jeu se lance alors qu’aucune manette n’est détectée, l’application Stadia pourrait proposer au joueur d’utiliser des boutons virtuels sur l’écran tactile. Ce contrôle tactile pourrait également être proposé sur des jeux où celui-ci est plus approprié que l’utilisation d’une manette.

L’application Stadia pour Android pourrait aussi bientôt prendre en charge les chats vocaux qui permettent aux joueurs de communiquer pendant qu’ils jouent, et Google pourrait bientôt permettre aux éditeurs de proposer des démos, des essais gratuits ainsi que des weekends gratuits pour leurs jeux.

Mais en attendant que toutes ces nouveautés soient officiellement annoncées par Google, la prudence reste de mise.