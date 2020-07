Stadia : Google active la connexion sans fil entre sa manette et les smartphones Android

Lorsque Google a lancé Stadia en 2019, le service semblait incomplet, comme si l’objectif de la firme était d’arriver sur le marché le plus rapidement possible. Au lancement, le catalogue de Stadia n’avait pas beaucoup de titres, sur mobile, il n’était possible de jouer que sur les smartphones Google Pixel, et certaines fonctionnalités, comme la possibilité d’utiliser la connexion sans fil de la manette Stadia Controller avec un smartphone, n’étaient pas encore activées.

Mais petit à petit, Stadia s’améliore et devient plus intéressant. Par exemple, Google a déjà annoncé qu’il proposera plus d’une centaine de nouveaux titres sur le catalogue (dont des exclusivités) avant la fin de l’année. Petit à petit, Stadia s’ouvre aussi à d’autres marques de smartphones. Et récemment, la firme a annoncé que même si votre smartphone n’est pas officiellement pris en charge, vous pouvez activer une fonctionnalité expérimentale qui vous permettra quand même de jouer (mais avec des dégradations potentielles des performances).

Stadia s’améliore progressivement

Cette semaine, Google annonce aussi qu’il sera enfin possible d’utiliser la connexion sans fil de la manette Stadia Controller lorsqu’on joue sur les smartphones Android. « Vous pouvez maintenant commencer à jouer sans fil à l’aide du contrôleur Stadia sur votre appareil mobile Android. La mise à jour sera prête le 30 juin et vous aurez besoin de la dernière version de l’application Stadia pour commencer. Pour jouer à des jeux avec votre contrôleur Stadia sans fil, configurez votre téléphone et votre contrôleur Stadia sur le même réseau Wi-Fi, lancez un jeu et suivez les instructions de couplage à l’écran. C’est si facile ! », peut-on lire dans un billet de blog de l’entreprise. Sinon, si vous n’avez pas de contrôleur, Stadia propose déjà un contrôleur tactile qui vous permettra de jouer sur mobile.

Alors que Stadia commence enfin à devenir intéressant, Microsoft, de son côté, continue à développer son offre de cloud gaming appelé xCloud. La firme de Redmond accorde tellement d’importance à cette nouvelle façon de jouer aux jeux vidéo que celle-ci considère aujourd’hui que ses principaux concurrents sont Google et Amazon, parce que ces deux entreprises ont les infrastructures cloud nécessaires. Et des rumeurs suggère que Microsoft s’apprête déjà à faire correspondre les serveurs de xCloud aux performances de sa prochaine génération de console.