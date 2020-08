Star Trek : ce dont va parler la série Strange New Worlds

Au cinéma, la franchise Star Trek est plutôt en difficulté. Le quatrième film vient ainsi de connaître un nouveau coup d’arrêt, alors que les studios sont en pleine réorganisation. Mais, du côté du petit écran, les choses sont radicalement différentes et les projets se multiplient à très grande vitesse. Notamment portée par le succès de la série Star Trek : Discovery puis de Star Trek : Picard, la franchise a décidé de prendre son envol. Et un nouveau projet a déjà été annoncé il y a quelques mois : Star Trek : Strange New Worlds.

Star Trek se met à l’heure de Vulcain

On le sait déjà, cette nouvelle franchise se concentrera notamment sur le personnage de Spock, emblématique de la franchise. Il s’agit d’un spin-off de Star Trek : Discovery, dans lequel le personnage Vulcain est incarné par Ethan Peck. La série parlera de ce personnage, mais aussi Anson Mount et Number One, qui incarnent respectivement le capitaine Pike et Number One. On y suivra les aventures d’un jeune Spock, à bord de l’U.S.S. Enterprise.

La série aura aussi un paramètre très particulier qui fera plaisir aux fans de la saga. En effet, on a le droit à un retour au format épisodique, une intrigue différente par épisode. Un format plus facile à suivre mais qui crée aussi moins un sentiment d’unité à l’échelle de la saison. Discovery et Picard avaient écarté cette option. C’est ce qu’a dévoilé Robert Kurtzman, dans une interview à Deadline.

Nous allons faire des épisodes indépendants, cela sera un format feuilletonnant avec de l’émotion. Il y aura aussi des épisodes en deux parties, et un fil rouge narratif, mais le modèle que nous allons suivre sera de présenter chaque semaine un nouvel extraterrestre, une nouvelle planète et un défi à relever pour l’équipage de l’Enterprise.

Il faudra toutefois s’armer de patience. Le tournage de la série n’a pas encore commencé et on ignore quand elle sera diffusée.