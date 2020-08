Star Trek 4 connaît (encore) un coup d’arrêt

C’est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espéraient que la Paramount commençait enfin à y voir plus clair dans l’organisation de sa franchise Star Trek. Si du côté des séries notamment, tout se passe bien avec Star Trek Discovery et Picard, sur grand écran, les choses viennent encore de se compliquer. C’est ce que révèle le site Deadline, qui explique que alors que la préparation de Star Trek 4 avait commencé, la Paramount a décidé d’y mettre un stop pour se réorganiser du côté des scénarios.

Star Trek, l’heure de mettre les choses au clair

Au cœur de cette ambition, se trouve Emma Watts, la nouvelle boss du studio qui est en train de réorganiser ses différents projets et veut ainsi avoir les choses organisées clairement pour Star Trek.

A l’heure actuelle, Noah Hawley serait toujours embarqué sur le projet, mais il n’aurait pas du tout apprécié ce nouveau problème. Alors qu’il semblait bien parti pour donner un vrai coup de frais à une franchise mise en difficulté par Star Trek : Sans Limites de Justin Lin, son départ éventuel représenterait un vrai coup d’arrêt pour l’avenir de la franchise Star Trek au cinéma.

Selon les dernières informations disponibles, plusieurs projets différents sont en lice du côté de Star Wars. Si certains rêvent encore de faire revenir Chris Hemsworth dans le rôle de George Kirk (père de), rien n’est encore décidé à ce niveau-là. Le succès de l’acteur ces dernières années, pourrait aussi considérablement alourdit l’addition.

L’ambition, un temps évoquée, de confier un film à Quentin Tarantino semble elle aussi avoir disparu alors que le réalisateur, trop occupé ailleurs et visiblement lassé des atermoiements du studio a tourné la page. C’est là que Noah Hawley est arrivé dans les débats, avec son intention de ramener un nouveau casting. Mais le studio ne semble plus vraiment réussir à se décider. Un film et deux spin-offs pourrait être l’option finalement retenue…