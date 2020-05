Star Trek : Discovery, un spin-off vient d’être confirmé

La saison 3 de Star Trek : Discovery se fait encore attendre. Bien sûr, les fans n’ont pas à s’inquiéter puisque le programme se révèle un vrai succès pour Netflix et ravit de nombreux fans de l’univers. Selon certaines informations, la saison 4 aurait même déjà été confirmée. Elle est portée par un casting particulièrement réussi et on a donc déjà hâte de retrouver les prochains épisodes. Surtout, cela permet de compenser les derniers films qui sont très éloignés de ce que l’on pourrait attendre. Avec Star Trek : Picard, c’est sur le petit écran et surtout les services de streaming que « Live long and prosper » continue de vivre. Et les choses sont en train de s’accélérer.

Un spin-off Star Trek sur Spock et Pike

CBS qui possède les droits aux Etats-Unis et diffuse notamment les séries sur CBS All Access son service de streaming maison, a annoncé une troisième série : Star Trek : Strange New Worlds. L’histoire va se focaliser sur trois personnages vus dans la saison 2 de Star Trek : Discovery : Anson Mount, Ethan Peck et Rebecca Romijn, des acteurs qui incarnent respectivement le capitaine Pike, Spock et Number One. Si Star Trek : Discovery se déroule (jusque-là) avant les aventures du Capitaine Kirk, l’idée serait de remonter un peu plus dans le temps.

En effet, l’histoire se déroulerait à bord de l’USS Enterprise, une décennie avant les aventures de Star Trek : Discovery. Les trois personnages se trouvant désormais au cœur de la nouvelle histoire. Depuis plusieurs mois déjà, certains fans réclamaient une série dédiée à ces personnages.

Bonne nouvelle pour les fans, la série sera écrite par Akiva Goldsman, un spécialiste de l’univers Star Trek puisqu’il avait déjà participé à l’écriture de Star Trek : Discovery et Star Trek : Picard. Reste désormais à savoir quand la série sera diffusée et qui en obtiendra les droits dans l’Hexagone.