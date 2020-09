Star Trek : non, la Paramount n’a pas complètement jeté l’éponge

Soyons honnêtes. S’il y a une franchise dont on n’espère plus grand chose aujourd’hui du côté du cinéma, c’est probablement Star Trek. Pire encore que Star Wars, les derniers films de la Paramount ont été un désastre. Heureusement, du côté des séries, il y a encore de très bonnes nouvelles, entre Discovery et Brave New Worlds en passant par Picard, l’avenir de Star Trek semble plutôt se jouer sur le petit écran. Mais le studio n’a pas encore dit son dernier mot.

Star Trek, toujours des projets en cours

Il y a quelques semaines, on vous disait à quel point Star Trek 4 venait de connaître un nouveau coup d’arrêt. A un moment, on a même pensé que la Paramount avait complètement tiré un trait sur les projets de Noah Hawley et Quentin Tarantino. Mais le studio a pris officiellement la parole pour dire qu’il n’en était rien.

Noah Hawley aurait fini l’écriture de son film, mais la Paramount se refuse pour l’instant à donner le feu vert. Concrètement à ce qu’avait donc annoncé le site Giant Freaking Robot, cela n’est pas synonyme (pour l’instant au moins) d’un abandon complet de Star Trek 4. La marque conserve à priori un certain attrait pour la Paramount qui rêve sans doute de réussir à reproduire sur grand écran le succès des séries. Mais, à la façon de Star Wars, dont la dernière trilogie était un relatif échec, enchaîner les mauvaises sorties au cinéma ne semble pas être la priorité.

On ne peut que se réjouir de donner la priorité aux séries en attendant d’avoir un projet qui soit vraiment de très bonne qualité. En espérant que cela ne prenne tout de même pas une opportunité. Et dans le pire des cas, un spin-off confié à Quentin Tarantino devrait trouver son public…