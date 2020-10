Star Trek Discovery : que vaut le premier épisode de la saison 3 sur Netflix ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la série Star Trek Discovery et notamment le premier épisode de la troisième saison qui a été mis en ligne sur Netflix en fin de semaine dernière.

Dans une galaxie Star Trek qui cherche sur quel pied danser au cinéma, les séries sont à l’heure actuelle une valeur sûre. Alors que l’on attend notamment avec impatience Strange New Worlds, c’est bien Star Trek Discovery, le porte-étendard de cette nouvelle génération qui fait son retour sur Netflix. L’équipage de l’U.S.S Discovery fait un bond de 930 années dans le futur pour nous envoyer dans une époque jusque-là inexplorée à l’écran. Pour quel premier résultat ?

Star Trek Discovery, la révolution tranquille

Sonequa Martin-Green / Michael Burnham, se retrouve donc seule, sur une planète inconnue, loin de tout. Elle se retrouve avec David Ajala / Cleveland « Book » Booker, un aventurier / contrebandier qui se révèlera être un peu plus que ça et devient déjà un véritable allié au grand coeur à la fin de ce premier épisode. L’ambition est clairement d’en faire l’équivalent d’un Han Solo, même si on peine à imaginer Michal Burnham en princesse Leia.

Du côté de l’histoire plus générale, on imagine sans peine que l’héroïne va devoir réussir à retrouver les traces de son équipage, pour un fil rouge qui devrait durer au moins toute la saison. Mais, ce nouvel environnement futuriste, dans lequel la Fédération a disparu, pose aussi de nouveaux défis, à la fois technologiques et politiques. On avoue aussi une certaine curiosité à l’idée de savoir comment Star Trek Discovery va nous expliquer la chute de la Fédération. Que Burnham tente de lui redonner vie ne serait pas si surprenant…

Par ailleurs, que cette nouvelle saison soit au final une réussite ou non, la série a déjà été renouvelée pour une saison 4. Autant dire que les aventures de l’U.S.S Discovery sont encore loin de prendre fin.