Star Wars IX L’Ascension de Skywalker va avoir droit à sa suite… Sur Disney+ et en LEGO

Alors que l’on pensait que le voyage dans une Galaxie lointaine, très lointaine était terminé pour la famille Skywalker, nous apprenons que Disney à d’autres idées en tête. Des idées qui vont arriver à la vitesse de la lumière puisque la suite de Star Wars IX – L’Ascension de Skywalker est attendue pour le 17 novembre 2020 sur Disney+ en exclusivité.

Ray, Finn, Poe, BB-8, ils seront tous de retour au cours d’un épisode spécial pour… Noël. Et en LEGO. Il s’agit bien d’un projet sérieux, officiellement annoncé sur le site officiel de Star Wars. Le court métrage sera disponible en exclusivité sur la plateforme de streaming de Disney.

Mon beau Wookie, roi des forêts

C’est donc officiel, nous allons retrouver Rey, Chewbacca, BB-8, Finn, Rose mais aussi Dark Vador, Luke, Yoda ou encore Han Solo dès la fin de l’année en version LEGO sur la plateforme Disney+.

Le site officiel de Star Wars vient de faire l’annoncer d’un épisode spécial de Noël. Nous allons donc vivre deux histoires un peu parallèles où nos amis préparent ce jour spécial dans leur galaxie lointaine très lointaine. Mais au même moment, Rey qui a réussi à réduire à néant les seigneurs Sith souhaite poursuivre son apprentissage de la Force. C’est au cours de la visite d’un temple Jedi que la jeune femme va créer une faille temporelle lui permettant de voyager dans le passé.

Rey se retrouve de nombreuses années plus tôt et fait face à un Luke Skywalker jeune. Elle fera face également à Dark Vador, Yoda ou encore Obi-Wan Kenobi. Elle va devoir trouver un moyen de retourner dans le présent afin d’être présente pour célébrer le jour de Noël sur Kashyyk, le monde natal de Chewbacca.

Un scénario assez simpliste et enfantin qui sera sans doute sympathique à regarder avec l’humour que l’on connaît aux productions LEGO, que ce soit dans les films, séries ou encore jeux vidéo. Espérons seulement que cet épisode spécial ait un meilleur retour que le Star Wars Holiday Spécial de 1978.

Car oui, en 1978, juste après la sortie de Star Wars : Un Nouvel Espoir, et bien avant Star Wars : L’Empire Contre Attaque, l’ami George Lucas avait réalisait un téléfilm bien kitch sur la préparation de Noël (ou le jour de la Vie dans la Galaxie) dans la famille de Chewbacca. Un rare téléfilm qui a la particularité d’avoir été banni par George Lucas pas vraiment fier de son travail.

Dans ce téléfilm, il était possible de revoir Harison Ford dans son rôle de Han Solo, mais également Mark Hamill dans son rôle de Luke Skywalker et Carrie Fisher dans son rôle de la Princesse Leia.

Pour le Star Wars Holiday de 2020 sur Disney+, tout le casting du dernier film sera réuni, mais sous forme de figurines LEGO. Rendez-vous le 17 novembre 2020 pour le verdict ! Et rendez-vous en fin d’année également pour la sortie de LEGO Star Wars : Skywalker Saga, le jeu prévu sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et qui s’annonce quant à lui très prometteur !