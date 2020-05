Star Wars : les fans veulent découvrir la version complète de la Revanche des Sith

Il y a quelques jours, HBO Max annonçait une très bonne nouvelle. Le film Justice League va avoir une deuxième vie sur la plateforme de streaming, à travers la célèbre Snyder Cut. L’aboutissement d’une longue attente pour de nombreux fans, mais une décision qui pourrait aussi avoir ouvert la boîte de Pandore. Suicide Squad ou S.O.S Fantômes pourraient bien suivre. Les réalisateurs qui estiment que leur travail a été ruiné par un studio bénéficient désormais d’une solution en or, pour montrer ce qu’ils voulaient vraiment faire. Mais, il semble désormais que cela concerne aussi les fans qui sont… gourmands avec un film. La preuve avec Star Wars, épisode 3 : la Revanche des Sith.

Star Wars, un film de quatre heures ?

Le film sorti en 2005 est le dernier de la seconde trilogie Star Wars, et le troisième film dans l’ordre narratif. C’est aussi le dernier film de George Lucas. On y voit principalement, la chute de la République et la transformation d’Anakin Skywalker en Dark Vador (15 ans après, les spoilers sont de bonne guerre). Un film plutôt apprécié de la critique et des fans, souvent considéré comme le meilleur de la prélogie, d’une durée de 140 minutes.

Une durée qui visiblement n’est pas suffisante pour les fans. Une pétition a été lancée afin que George Lucas dévoile la version originale, supposée durer 4 heures, de la Revanche des Sith. Plusieurs milliers de personnes ont déjà ajouté leur nom à cette liste et le compteur continue de grimper à toute allure. L’objectif est clairement de mobiliser les fans, en prenant exemple sur Justice League et la Snyder Cut.

Précision utile, on ignore si cette version de quatre heures existe vraiment et surtout si elle serait diffusable. Mais si c’est le cas, avec un peu de pression des fans, Disney pourrait bien céder à son tour et la proposer sur sa plateforme de streaming.

