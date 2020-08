Star Wars Squadrons : Infos, date de sortie, collector et plus encore !

S’il y a bien une chose qui rend fou l’ensemble des fans de Star Wars, c’est les fameuses batailles intergalactiques à bord de vaisseaux ultrarapides, très maniables qui nous permettent d’en prendre plein les yeux dans des batailles au milieu des étoiles.

Dans l’ensemble de l’univers de Star Wars, les affrontements de ce genre ne sont pas rares.

Car oui, Star Wars ce n’est pas seulement des chevaliers Jedi qui essaient de garder l’équilibre dans la Force en affrontant des seigneurs Sith. Star Wars, ce n’est pas que des duels de sabre laser spectaculaires. C’est également de grandes batailles sur Terre, en mer et surtout dans les étoiles.

Avec Star Wars Squadrons, Electronic Arts se dirige dans cette direction. Après le retour de Star Wars Battlefront (et pas mal de grosses déceptions), avec de nombreuses batailles sur le sol et quelques batailles dans les airs, EA va tenter le pari d’un jeu uniquement dans les airs. Que les meilleurs pilotes de la galaxie se préparent. Un nouvel affrontement attend l’Empire face aux Rebels !



.

DATE DE SORTIE : 2 octobre 2020

ÉDITEUR : Electronic Arts

DÉVELOPPEUR : Motive Studios

DÉBUT DU PROJET : 2017/2018

SUPPORTS : PS4 , Xbox One , PC

MULTIJOUEURS : Oui

SEASON PASS : Oui

MICRO-TRANSACTIONS : Non



. . : 2 octobre 2020: Electronic Arts: Motive Studios: 2017/2018: Oui: Oui

PRÉCOMMANDER STAR WARS SQUADRONS (PS4)

PRÉCOMMANDER STAR WARS SQUADRONS (XBOX ONE)

IL Y A BIEN LONGTEMPS…

C’est donc en mai 2013 qu’Electronic Arts obtenait les droits de licences pour développer des jeux Star Wars. Et les premiers mois auront un goût plutôt amer pour les fans de la licence étant donné qu’Electronic Arts va surtout annoncer des annulations de jeux. Pour finalement sortir des productions qui ne vont pas être incroyables pour les fans. Malgré les énormes potentiels, EA va encore une fois frustrer et décevoir les fans.

Star Wars Battlefront (2015) et Star Wars Battlefront II (2017) seront de véritables déceptions avec des jeux incomplets. Le season pass de Bettlefront sera plus complet que le jeu en lui-même. Tandis que Battefront II proposera le trois quarts de son contenu en microtransactions. Un abus tellement incroyable que Disney sera forcé de réagir et demander à Electronic Arts de faire machine arrière.

Autant dire que le bilan n’était pas incroyable entre les jeux décevants et les annulations. Fort heureusement, EA se décidera enfin de prendre les choses en main afin de quitter le côté obscur. En 2019, Star Wars Jedi Fallen Order redonne un nouvel espoir aux fans de la saga avec un jeu solo, sans DLC, sans microtransactions et au contenu honnête, fidèle à la saga et avec une qualité à la hauteur de nos attentes.

Avec Star Wars Squadrons, EA proposera un quatrième jeu qui, on l’espère, apportera un équilibre. Après deux déceptions, aurons-nous droit à deux belles surprises ?

POURQUOI EST-IL SI ATTENDU ?

Après deux déceptions avec les Battlefront, et après une bonne surprise avec Jedi Fallen Order, les fans de Star Wars souhaitent plus que tout avoir droit à leur deuxième bonne surprise. Le premier trailer et la première démonstration de gameplay de Star Wars Squadrons sont très encourageants et l’univers semble complètement fou pour tous les fans de l’univers de George Lucas.

Ces dernières années, les jeux Star Wars mettant en scène les batailles en vaisseaux étaient plutôt rares. C’est donc un genre pas assez mis en avant qui nous sera proposé à la fin de l’année. De nombreux vaisseaux mythiques et emblématiques de la saga seront ainsi proposés aux joueurs. Grâce à une vue FPS, il sera possible de profiter de tous les détails des différents cockpits.

Pour tous les fans et les amoureux de la licence, ce Star Wars Squadrons est une véritable occasion de plonger au cœur des batailles épiques. De plus, le jeu sera entièrement compatible en réalité virtuelle sur PlayStation 4 et sur PC pour une expérience complètement unique.

🍋 L’AVIS DE LA PRESSE 🍋 C’est au cours de l’été, après un EA Play bien décevant que la presse spécialisée a eu la chance de pouvoir tester en avant-première Star Wars Squadrons afin de réaliser les premières heures de vol du côté de la rébellion ou de l’Empire. Et d’après les premiers retours de la part de nos confrères de la presse spécialisée, Star Wars Squadrons s’annonce plutôt prometteur avec pas mal de bonnes idées. C’est donc plutôt encourageant pour cette fin d’année !

CE QUE L’ON SAIT POUR LE MOMENT

Star Wars Squadrons bénéficiera d’une campagne solo (assez courte d’environ 4h). Bien qu’EA soit resté assez discret au sujet du scénario du jeu. Quoi qu’il en soit, il faut savoir que l’enjeu principal de Star Wars Squadrons résidera dans son mode en ligne et non dans sa campagne solo (qui seront tous les deux jouable en VR sur PS4 et PC).

Le jeu se déroule après Star Wars VI – Le Retour du Jedi, après la bataille d’Endor et la destruction de la deuxième Étoile de la mort. Dans la campagne solo, nous allons alterner entre deux personnages. Les pilotes seront entièrement personnalisables. Un premier pilote sera du côté des Vanguard Squadron de la Nouvelle République et le second pilote sera quant à lui membre des Titan Squadrons de l’Empire.

Pour ce qui est du mode en ligne, nous aurons le droit à de nombreux modes de jeu qui opposeront cinq joueurs des rangs de la Nouvelle République face à cinq joueurs des rangs de l’Empire. Comme tous les bons jeux en ligne, vous aurez un niveau et à force de gagner des points d’expériences vous allez pouvoir débloquer des vaisseaux, des aptitudes, des armes, des skins et plus encore !

Ce que nous savons aussi sur Star Wars Squadrons :

Le contrôle des vaisseaux sera très poussé et assez difficile à prendre en main

Le joueur devra gérer la vitesse, le bouclier, et les réserves d’énergies du vaisseau

Les cockpits seront fidèlement reproduits à partir des vaisseaux de la première trilogie en 1977

Il sera possible de personnaliser notre personnage en ligne de manière assez poussée (différentes options de personnalisation, différentes races…)

Il sera possible également de personnaliser son vaisseau

Les plus emblématiques vaisseaux Star Wars seront présents comme les fameux X-Wings et les chasseurs TIE.

Pour le moment (août 2020), huit vaisseaux sont confirmés pour Star Wars Squadrons avec du côté de la Nouvelle République : le X-Wing T-65, le A-Wing RZ-1, le Y-Wing BTL et le U-Wing UT-60D.

Du côté de l’Empire : le Tie Fighter, le Tie Interceptor, le Tie Bomber et le Tie Reaper.

Du côté de l’Empire : le Tie Fighter, le Tie Interceptor, le Tie Bomber et le Tie Reaper. Chaque vaisseau aura le droit à une arme principale et deux capacités spéciales (droïdes de réparation, missiles etc..)

Plusieurs lieux et champs de batailles sont déjà confirmés pour Star Wars Squadrons dont Yavin Prime, Esseles, chantier navale de Nadiri, Sissubo, Galitan, ou encore l’Abysse de Zavian.

Deux principaux modes en ligne sont confirmés avec le Combat Aérien (qui sera un match à mort en 5 vs 5). Ainsi que la Bataille de Flotte (une bataille entre des joueurs et l’IA en ligne).

EN BREF