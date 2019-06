DC Universe : quelles sont les séries au programme ? [2/2]

Après notre premier tour d’horizon des séries qui arriveront en 2019 sur le DC Universe, on se projette en 2020 et après, avec les autres programmes déjà connus. Tour d’horizon non exhaustif et surtout avec une petite dose d’incertitude.

Titans (saison 2)

On a adoré la première saison de Titans. Ébouriffante à souhait, tellement différente de ce à quoi on était habitué dans le registre des séries de super-héros, bref vraiment rafraîchissante. La saison 2 s’annonce sous de bons auspices avec la présence de Iain Glenn (Jorah Mormont dans Game of Thrones) et la présence de Death Stroke (incarné par Esai Morales). On espère pouvoir découvrir les premières images lors du Comic-Con de San Diego dans quelques mois.

StarGirl

La série, prévue pour le début de l’année 2020 suivra les aventures de Courtney Whitmore, étudiante et super-héroïne à la fois. Un personnage déjà exploré dans l’Arrowverse via la saison 2 de Legends of Tomorrow. Pour l’instant, presque aucune image n’a encore filtré de la série mais il faut vraisemblablement s’attendre à quelque chose de très différents des séries déjà disponibles dans le DC Universe, beaucoup plus « positif ». A suivre.

Doom Patrol (saison 2)

La bonne saison c’est que la série a été renouvelée pour une seconde saison. On ignore encore les contours que pourrait prendre cette série, mais puisque ses débuts ont été réussis, on attend déjà avec impatience de savoir ce qui est au programme pour Mr. Nobody, Elasti-Girl et les autres.

Metropolis

C’est une série qui est quelque peu passée sous les radars et surtout qui ne possède pas de date de sortie ni de casting pour l’instant. Ce prequel de Superman devait se centrer sur Lex Luthor et Loïs Lane. Prévu à l’origine pour 2019, ce programme a été repoussé pour être retravaillé. Après Gotham et Krypton, les prequels semblent avoir en tout cas une place à prendre dans le DC Universe.