Startup : « The Family » prend une lourde décision suite à la crise

Ce fut une décision très lourde, et loin d’être vide de sens. La célèbre société The Family, fondée en 2013 par l’entrepreneur à succès Oussama Ammar ainsi qu’Alice Zagury et Nicolas Colin, quittera prochainement ses locaux parisiens, londoniens et berlinois, pour reconvertir l’ensemble de son activité sous un format en ligne. L’ensemble de son équipe travaillera désormais en télé-travail, quand les formations et conférences ne seront maintenant plus qu’en format « dématérialisé », comme l’indiquaient nos confrères de Maddyness.

Vendredi 5 juin, la cofondatrice Alice Zagury a précisé l’intention de la société en expliquant y voir « des économies de coûts », au lendemain d’une crise sans précédent pour The Family. « Le Covid a été un énorme choc », a rapporté l’entrepreneuse de 35 ans. Le dilemme s’est très vite imposé entre choisir de compter sur les dispositifs mis en place par l’Etat (autrement dit, le Prêt Garanti par l’Etat), ou alors revoir l’ensemble de leurs coûts fixes.

The Family « en full remote »

Les indicateurs sont au rouge chez The Family. La veille de l’annonce, le gouvernement faisait état de cette situation délicate pour les startups de la French Tech, en n’hésitant pas à revoir son budget d’aide leur étant consacré, et en l’augmentant de 1,2 milliard d’euros. « Toutes nos sources de revenus (les événements, les formations, les opérations financières…) ont disparu du jour au lendemain » se remémorait Alice Zagury, avant d’ajouter qu’il y avait « deux façons de réagir : survivre à tout prix et compter sur les dispositifs d’urgence ou basculer The Family en full remote. »

La décision fut difficile à prendre, mais l’accélérateur de startups se déclare avoir retenu de bonnes leçons de cette crise, notamment sur l’évolution des mœurs autour de la question du télé-travail. La cofondatrice y voit d’ailleurs quelques avantages : « on perd certes la chaleur d’être ensemble mais on gagne en matière de focus sur l’essentiel et la concentration ». Pendant ces deux longs mois, The Family a cherché à se réinventer pour survivre. Plusieurs projets entièrement numériques ont vu le jour.

Des nouvelles optimistes

Désormais, les regards sont portés sur ces prochains mois. Selon une récente étude réalisée par le campus de startups de Station F, 78% des startups dans le monde prévoient d’embaucher de nouveaux employés avant la fin de l’année, notamment aidé par le fait que 47 % des entreprises interrogées envisagent de recourir davantage au travail à distance. L’optimisme est revenu au sein de The Family : ces dernières semaines ont enregistré une hausse de leurs opérations, après une période critique.

Les yeux de ses créateurs seront notamment tournés vers « The Secret Company », leur tout nouveau « startup studio » dans lequel The Family compte lancer ses propres projets. Aujourd’hui déjà, plusieurs entreprises ont été lancées. On pense notamment à Koudetat, où figure régulièrement Oussama Ammar pour des conférences, mais aussi Lion, Kymono et Pathfinder.

À Paris enfin, les anciens locaux devront se trouver une nouvelle vie. Pour Alice Zagury, une reconversion plausible et souhaitable serait que la surface bien connue du monde des startups soit réaménagé en espace de coworking. Mais pas question pour autant que ce dernier soit géré par la société, décidément concentrée à soigner son cocon familial.