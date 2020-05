Younited Credit et Bpifrance lance un complément au Prêt Garanti par l’Etat

Younited Credit veut tirer son épingle du jeu de la crise du COVID-19. Après le déploiement d’une offre de prêt pour venir en aide au personnel soignant, la fintech française s’est associée à Bpifrance pour lancer une plateforme en ligne pour aider l’ensemble des TPE et PME française. Des prêts de 10 000 à 50 000 € sont proposés à taux zéro, et pourront être cumulés avec le Prêt Garanti par l’État (PGE) que les banques traditionnelles proposent de contracter.

« Solidarité nationale »

Forcément, Bpifrance et Younited Credit (via sa branche Younited Business Solutions, dévoilée en fin d’année dernière) ont cherché à faciliter l’accès au crédit pour les entreprises en difficultés économiques face à l’épidémie de coronavirus. Pour ce faire, aucuns frais de dossier ne sont facturés, la durée maximale de remboursement atteint 7 ans, et les entreprises auront droit à 2 années de différé en capital pour un prêt baptisé le « Prêt Rebond », offrant jusqu’à 50 000 euros pour renflouer la trésorerie des petites entreprises face à cette période de confinement et leur absence de chiffre d’affaires.

Contacté par L’Agefi, le directeur général de Younited Credit, Geoffroy Guigou, s’est réjoui de ce premier pas dans les prêts aux entreprises. « C’est un partenariat très important en termes de volumes, c’est un projet majeur d’intérêt public. Nous sommes heureux de contribuer à l’effort de solidarité nationale » indiquait le co-fondateur de la fintech française.

Derrière le prêt à taux zéro, il y a une genèse avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. La région aux douze départements a été la première à vouloir profiter de ce « Prêt Rebond » de Bpifrance et Younited Credit. Le partenariat privé-public a ensuite réfléchi à élargir son offre, en rendant accessible sa plateforme aux autres régions françaises. En réalité, ce sont elles qui détermineront le taux de leur prêt, comme l’indiquait Arnaux Caudoux, le directeur général adjoint de Bpifrance, dans un entretien avec L’Agefi.

Après les particuliers, les professionnels

Younited Credit amorce un virage de taille. En cette période de confinement, alors que certaines entreprises se retrouvent dans des situations plus que délicates et où le PGE ne sera sûrement pas la solution magique, la fintech française a choisi d’opérer son déploiement vers les offres de crédit pour les entreprises. Depuis son lancement en 2009, l’entreprise s’était spécialisée dans le crédit à la consommation. Son activité est entré dans une autre cadence depuis sa marque blanche pour N26, alors que la néo-banque avait besoin d’ouvrir une offre de crédit pour pouvoir répondre à la concurrence des banques en ligne.

Le nouveau « Prêt Rebond » sera d’un tout autre niveau pour Younited Credit, qui n’a encore jamais eu l’habitude de travailler sur des volumes de prêts aussi importants. Normalement, des « centaines de millions d’euros de prêts » seront contractés avec cette nouvelle offre, alors que Younited Credit a enregistré un volume de prêt total de 550 millions d’euros en 2019. Mais la fintech garde les reins solides, et expliquait à nos confrères avoir « les capacités technologiques pour générer des millions de prêts par an ».

Bien que le chantier soit exceptionnellement gros, et que la demande risque d’être aussi démentielle que les risques des crédits seront importants, l’établissement peut compter sur Bpifrance. Pour le moment, Younited Business Solutions est avant tout « un partenaire technologique ». Son patron le reconnaissait, « l’encours et le risque des prêts seront portés par Bpifrance ». Un basculement en douceur, alors. Mais une opportunité exceptionnelle pour la fintech membre des entreprises du « Next 40 ».