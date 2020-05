Steam vous conseille les jeux oubliés de votre bibliothèque que vous devriez tester

Le problème est bien connu des utilisateurs de Steam. Les bibliothèques sont souvent remplies de jeux qui n’ont pas encore été essayés et qui, pour certains, ne le seront jamais. Les clients de la plateforme ont en effet pris l’habitude d’accumuler les titres achetés très bon marché dans le cadre des soldes ou de Bundles. Mais par manque de temps ces derniers s’entassent et on finit par se retrouver submergé au point de ne plus y voir très clair.

Steam mise sur l’intelligence artificielle

Valve a trouvé une solution pour résoudre ce problème. Dans le cadre de sa dernière mise à jour, il déploie l’expérience 008 sur Steam. Ce nouvel outil vous propose des titres de votre bibliothèque susceptibles de vous intéresser en fonction de vos habitudes. Pour ce faire, l’algorithme s’appuie sur l’apprentissage automatique afin de coller le plus possible à vos aspirations.

L’option Play Next est disponible chez tous les utilisateurs qui ont réalisé la dernière mise à jour de Steam. Pour y accéder, vous devez vous rendre dans la section bibliothèque de la plateforme. Les résultats semblent plutôt au rendez-vous et lors du petit test effectué, Play Next m’a conseillé des jeux assez pertinents.

Steam utilise déjà l’intelligence artificielle dans le cadre de ses outils de recommandation. La fonctionnalité peut ainsi vous proposer des jeux du magasin que vous devriez apprécier en fonction de vos habitudes d’achat et de vos consultations, ou encore du temps passé à jouer. Cette option, très appréciable, permet de filtrer en utilisant ds tags et de ne chercher que parmi des jeux très populaires ou de niche. De quoi trouver la perle rare sans y passer des heures.

Pour accéder à ce nouveau système très utile, il suffit de se rendre sur la page internet dédiée ou directement sur votre logiciel Steam.