SteamVR : Valve met fin au support sur Mac

La VR a mis du temps à démarrer sur Steam mais cela semble enfin être le cas. Début avril, Valve a en effet annoncé qu’1,77 millions de casques de réalité virtuelle se sont connectés sur la plateforme. Ces chiffres confirment la montée en puissance de cette technologie qui devrait poursuivre sa croissance au cours des mois et des années à venir.

Apple pourrait fabriquer son propre casque VR

Valve vient toutefois d’annoncer une bien mauvaise nouvelle : les utilisateurs SteamVR sur macOs ne pourront plus bénéficier du support. Elle indique préférer se concentrer sur les versions Windows et Linux. Bien sûr, il sera toujours possible d’utiliser les anciennes versions mais elles ne seront plus mises à jour, comme l’a expliqué l’entreprise dans un bref message sur son site :

SteamVR a mis fin au support OSX afin que notre équipe puisse se concentrer sur Windows et Linux. Nous recommandons aux utilisateurs OSX de continuer à opter pour les branches SteamVR [macOS] pour accéder aux versions historiques. Les utilisateurs peuvent opter pour une branche en cliquant avec le bouton droit sur SteamVR dans Steam et en sélectionnant Propriétés… -> Betas.

Cette annonce est d’autant plus problématique pour Apple que l’Oculis Rift de Facebook n’a jamais été disponible sur Mac. Pour mieux comprendre cette prise de décision, il faut se replonger dans la dernière enquête sur le matériel publiée par Valve. Il apparaissait en effet que 4 % des utilisateurs de Steam utilisaient macOS et parmi ces derniers, seulement 1 % possédaient un casque VR. Le coût du support est probablement trop élevé pour un si faible nombre de clients.

Il reste à voir quelle sera la réaction d’Apple. Selon Venturebeat, la firme de Cupertino travaillerait d’ailleurs sur son propre casque VR avec une sortie prévue en 2022. On suivra avec attention les prochaines annonces de l’entreprise qui n’a pour l’instant jamais confirmé ce projet.