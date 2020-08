StopCovid : 2,3 millions de téléchargements, pour un total de… 72 notifications

En juin dernier, trois semaines après son lancement, un premier état des lieux concernant l’application StopCovid indiquait que l’application avait permis d’envoyer un total de 14 notifications. Une application qui avait alors été téléchargée 1,9 million de fois, mais qui avait aussi été désinstallée 460 000 fois.

StopCovid : l’échec se confirme

Aujourd’hui, la Direction générale de la santé dresse un nouveau bilan de l’application StopCovid, et force est d’admettre que le résultat n’est toujours pas très flatteur… En effet, l’application aurait été téléchargée plus de 2,3 millions de fois depuis son lancement début juin. Un score qui a très peu évolué depuis la fin du mois de juillet, puisque l’application affichait déjà « entre 2 et 2,5 millions de téléchargements. »

Côté utilisation, ce sont 1169 QR Codes de dépistage qui ont été transmis par les utilisateurs à la plateforme, afin d’indiquer aux services de santé qu’ils étaient malades. C’est ensuite à la plateforme StopCovid d’alerter toutes les personnes qui ont pu être en contact avec le malade. Toutefois, depuis le lancement de l’application, ce nombre de notifications peine à évoluer, et StopCovid a envoyé un total de… 72 notifications seulement.

Evidemment, l’efficacité de l’application StopCovid dépend beaucoup du nombre de téléchargements d’une part, qui est très faible ici, mais aussi du fait qu’il faille constamment activer le Bluetooth sur son smartphone pour que l’application fonctionne. A cela s’ajoute le fait que les utilisateurs doivent, par eux-mêmes, indiquer à la plateforme s’ils ont fait l’objet d’un test positif au coronavirus.

Autant d’éléments qui font qu’aujourd’hui encore, l’application StopCovid reste un échec, alors même que les contaminations augmentent progressivement en France depuis quelques semaines… Pour fonctionner pleinement, il faudrait donc que chaque détenteur de smartphone télécharge l’application StopCovid. Autant dire que la tâche s’avère particulièrement ardue, même si le ministère des Solidarités et de la Santé « encourage évidemment tous les Français à télécharger l’application ».