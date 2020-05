StopCovid : une partie du code va être publiée ce mardi

« C’est une étape importante qui montre que nous tenons les échéances ». Cédric O a annoncé qu’une partie du code source de l’application StopCovid sera publiée ce mardi. L’idée est d’offrir la possibilité aux personnes intéressées d’aller vérifier son fonctionnement. Pour le secrétaire d’État au Numérique, il ne s’agit que d’une première étape et « d’autres lignes de codes seront publiées dans les semaines à venir. » La publication s’effectuera sur Gitlab, une plateforme open source utilisée par l’Institut national de recherche en informatique, qui se trouve en charge du développement.

Cette volonté de transparence s’inscrit dans le contexte tumultueux du développement de StopCovid. L’outil a été annoncé début avril par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie de déconfinement. Il repose sur la technologie Bluetooth et permet de prévenir les personnes qui se sont trouvées à proximité d’individus infectées par le Covid-19.

La phase de test démarrera en milieu de semaine

Le but était de sortir l’application à partir du 11 mai afin d’aider à repérer la formation de nouveaux foyers de contamination. Sauf que le projet a pris beaucoup de retard suite notamment à une passe d’armes entre le gouvernement et Apple. StopCovid devrait finalement être disponible à partir du 2 juin a promis Cédric O.

La phase de test doit toutefois s’enclencher dès cette semaine a annoncé le ministre, avant une accélération la semaine suivante. Difficile pour autant de savoir comment cela va se dérouler. Selon le JDD, des volontaires issus d’agents du service public pourraient être mis à contribution. Il est également possible que l’armée soit appelée à essayer ce nouveau dispositif comme l’ont fait les Allemands. On ignore également où ces opérations prendront place. Un conseiller de Cédric O précise cependant à nos confrères : « Nous souhaitons tester l’application dans un endroit avec un réseau dense de transports en commun, un endroit où il y a des métros et des centres commerciaux ».

Les résultats seront déterminants, d’autant que l’Assemblée nationale doit débattre et voter sur le dispositif durant la semaine du 25 mai. Pour l’heure, le gouvernement peut se rassurer en observant l’expérimentation actuellement menée au Royaume-Uni sur l’île de Wight. L’application, qui ressemble beaucoup au modèle français, a déjà été téléchargée 55 000 fois.