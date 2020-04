StopCovid : Le développement de l’application serait freiné par Apple

C’est l’un des instruments phares dont entend se servir le gouvernement dans le cadre du déconfinement à partir du 11 mai prochain. L’application StopCovid, actuellement en développement, fonctionnera sur la base du suivi des contacts. En d’autres mots, elle permettra de prévenir les personnes ayant été à proximité d’individus infectés par le COVID-19.

Comme toute application, cet outil dépendra donc beaucoup des systèmes d’exploitation mobiles de Google et d’Apple. Il semble justement y avoir un soucis du côté d’iOS.

Concrètement, ce dernier empêcherait la localisation par Bluetooth lorsque l’application tourne en arrière fond. En temps normal, ces dispositions sont nécessaires afin de protéger la confidentialité des utilisateurs, mais cela bloque ici le fonctionnement du suivi de StopCovid qui doit s’effectuer durant deux à trois semaines.

L’application sera-t-elle vraiment prête pour le 11 mai ?

Hier, le secrétaire d’État au numérique, Cédric O, a donc profité de son passage devant la commission des lois du Sénat pour alerter sur ce sujet : « Ce que nous leur demandons, et j’ose espérer qu’ils y répondront favorablement, c’est de faire en sorte d’apporter les modifications techniques impératives pour que les États puissent mettre en place les applications sanitaires qui peuvent être utiles à la lutte contre le virus. »

La réaction d’Apple est selon lui nécessaire car sinon les développeurs seraient alors forcés de passer par des options de modification des conditions de fonctionnement qui « seraient une espèce de bricolage », déplore le ministre. En l’absence de réponse de la firme de Cupertino, Cédric O explique ne pas être certain que l’application StopCovid soit prête pour le 11 mai.

Pour rappel, Apple et Google travaillent de leur côté sur une API de suivi des contacts qui devrait être disponible pour les services de santé publics au cours du mois de mai. Il s’agit d’une interface de programmation commune pour permettre la création d’applications de suivi des contacts afin de prévenir les personnes ayant été à proximité des malades.

Mais, ces derniers temps, le ton semble monter entre les autorités politiques et les deux géants de la Tech. Comme le rappelle Le Parisien, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, vient de rappeler les règles définies par l’UE : «Ce que l’on demande à Apple et Google c’est de travailler sur l’interopérabilité entre les systèmes iOS et Android pour les applications de suivi de contacts et rien d’autre. »

La suite semble donc très ouverte, d’autant que le protocole de communication ROBERT, développé par l’INRIA et sur lequel StopCovid pourrait bien s’appuyer, fait déjà l’objet de critiques concernant la protection des données. La prochaine étape sera politique avec un débat suivi d’un vote le 28 avril prochain à l’Assemblée sur le sujet.