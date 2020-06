Streaming de jeux vidéo : pendant que ses concurrents brillent, Mixer fait du surplace

Que se passe-t-il à Mixer ? La question mérite sérieusement d’être posée lorsque l’on compare les derniers chiffres de visionnage de streaming de jeux vidéo publiés le mois dernier. Comme nous vous l’indiquions alors, ils démontrent la très bonne forme des plateformes durant la période du confinement. Ainsi, l’audience de Twitch s’est littéralement envolée avec une augmentation de 50 % entre mars et avril, soit 101 % par rapport à l’an dernier. Le site tente d’ailleurs de diversifier ses contenus qui ne sont plus uniquement centrés sur les jeux vidéo et font venir à lui un nouveau public autour de thèmes tels que les rencontres, ou le sport.

Des problèmes en interne chez Mixer

La concurrence s’en sort également très bien à l’image de Facebook Gaming dont la croissance entre mars et avril est de 72 %, soit une hausse de 238 % par rapport à 2019. YouTube Gaming fait de même avec une progression de 14 % entre mars et avril et de 65 % en un an.

Face à ces excellents résultats, Mixer fait bien pâle figure avec une hausse de 0,2 % des visionnages par rapport à 2019. C’est un vrai soucis pour la plateforme qui a pourtant fait signer des streamers de renom comme Ninja en août dernier. Un frémissement a bien alors été ressenti, mais cela n’a visiblement pas amélioré les résultats sur la durée.

Selon ONMSFT, qui a eu accès à des sources internes, l’entreprise a connu des derniers mois compliqués qui pourraient expliquer ces difficultés. Seize licenciements seraient intervenus suite à des coupes budgétaires, cela représente environ 25 % du total des effectifs.

Il faudra observer avec attention les prochains chiffres d’audience qui seront révélateurs. Si cette mauvaise passe se confirme, il pourrait evenir très difficile pour le site de conserver ses streamers de renom, ces derniers pourraient en effet être tentés d’aller sur des plateformes plus populaires.