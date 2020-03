Le streaming musical en baisse à cause du coronavirus ?

Depuis le début du confinement total en France et en Italie, l’utilisation des plateformes de streaming vidéo comme Netflix et autres a très largement augmenté. En se basant sur cette donnée, il était facile de supposer qu’il en était de même pour les services musicaux comme Spotify, Deezer et autres. Pourtant, ces derniers auraient plutôt tendance à afficher une baisse.

Une baisse des écoutes sur Spotify

En effet, un article de Quartz affirme que le confinement n’a absolument pas impacté Spotify dans le bon sens du terme au sein des pays les plus contaminés. Le média prend l’exemple de l’Italie, territoire durement touché dans lequel les habitants sont chez eux depuis environ deux semaines. Les 200 chansons les plus streamées atteignaient les 18,3 millions d’écoutes par jour en 2019, contre seulement 14,4 millions seulement depuis le début de la quarantaine au mois de mars. Rien qu’entre le 9 mars et le 17 mars, la baisse est de 23%.

La tendance est similaire dans plusieurs pays, dont la France, le Royaume-Uni et l’Espagne. Aux États-Unis, les écoutes ont baissé de 14 millions en une semaine seulement.

Selon Quartz, cela pourrait venir du fait que les utilisateurs ont plutôt tendance à utiliser Spotify et les autres services de streaming le vendredi et le samedi. Ces jours sont ceux des sorties et des soirées, là où ils ne sont aujourd’hui que d’autres journées sous le signe du confinement total. Les utilisateurs ressentiraient donc moins l’envie d’écouter de la musique depuis chez eux que lors d’une sortie ou d’une soirée.

Côté streaming vidéo, l’augmentation a été notable dès le début du confinement total. D’ailleurs, Netflix, YouTube et Amazon Prime Video ont tous accepté de réduire la qualité de leurs débits afin d’éviter les pics de trafic sur Internet. Quant à Disney Plus, la plateforme a accepté de repousser son lancement, dont la date était initialement prévue pour le 24 mars. Ce dernier devrait être disponible dans l’hexagone dès le 7avril, s’il n’est pas repoussé une fois de plus.