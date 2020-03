Suite à la présentation de la PS5, Microsoft précise sa position sur la rétrocompatibilité avec la Xbox Series X

Après le premier temps de parole de Sony sur la fameuse PlayStation 5 la semaine dernière (un premier temps de parole qui n’a pas vraiment séduit les joueurs), Microsoft peut être rassuré en voyant que sur le papier, la PS5 est moins puissante que la Xbox Series X. Bien que la puissance ne fait pas tout, c’est déjà un bon point pour Xbox qui va essayer de mettre en avant un autre domaine dans lequel il semble avoir l’avantage : La rétrocompatibilité.

Zone d’ombre lors de la présentation de specs de la PS5 la semaine dernière, nous ne savons pas encore si les jeux PS2 et PS3 seront rétrocompatibles et pour ce qui est des jeux PS4, tout n’était pas clair. On parlait d’abord de 100 jeux rétrocompatibles, puis de 100 jeux optimisés et enfin de la majeure partie des 4 000 jeux PS4 qui devraient tourner sur la PS5.

De son côté, Microsoft clarifie les choses une nouvelle fois pour faire comprendre que la Xbox Series X pourra lire tous les jeux de la première Xbox, de la Xbox 360 ainsi que de la Xbox One. Du moins, normalement.

C’est donc une nouvelle fois sur Twitter que nous avons pu lire un échange de tweet entre le compte officiel Xbox et un follower. Suite à la présentation de la PS5, un joueur demandait si la rétrocompatibilité totale était officielle sur la Xbox Series X.

Correction: To date, we’ve spent over 100K hours testing your favorite games from Xbox One, including existing backward compatible 360 & OG Xbox games, on Xbox Series X. While we are still in the process of validating, we can confirm thousands of games will be playable at launch.

— Xbox (@Xbox) March 20, 2020