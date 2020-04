SumUp Factures, un service de facturation personnalisé pour les TPE

Connue pour son terminal de paiement mobile, la fintech anglaise SumUp vient d’annoncer ce matin le lancement d’un nouvel outil pour ses clients baptisé « SumUp Factures ». L’objectif de ce dernier est d’aider les TPE à faire face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer pendant cette crise sanitaire inédite.

SumUp veut aider les TPE

Plus concrètement, le nouveau service de SumUp permet aux TPE de créer des factures (en nombre illimité) et de les envoyer directement à leurs clients. Une fois que la facture est éditée, ces derniers reçoivent la facture par email et peuvent payer les commerçants en quelques clics. En cliquant sur « Payer la facture », le client sera redirigé vers le terminal de paiement, où il pourra saisir ses données bancaires et valider le paiement.

SumUp Factures offre également un suivi de la facture qui se fait selon trois étapes : envoyée, vue et payée. Dès qu’une facture a été payée, les TPE ainsi que leurs clients reçoivent une notification par email.

L’outil de la fintech est accessible directement sur l’application (iOS et Android). Pour y accéder, il faut obligatoirement bénéficier de la dernière version de l’app puis se connecter. Ensuite, il faut cliquer sur le « Plus » en bas de l’écran et cliquer sur « Factures ». Dès lors, vous devez accepter les conditions générales d’utilisation et choisir « Commencer à facturer ».

Dès que vous avez validé les informations concernant votre entreprise, vous pouvez commencer l’édition et l’envoi des factures.

Avec cette initiative, la jeune pousse espère aider ses clients à mieux s’y retrouver dans le suivi de leurs finances tout en gagnant du temps.

Le Directeur Général de SumUp pour l’Europe, Alexander von Schirmeister indique à ce sujet : « SumUp est le partenaire de millions de petites entreprises et artisans. Certains ont pu continuer à vendre leurs services ou marchandises, tandis que d’autres doivent réinventer entièrement leur cœur de métier. C’est pourquoi, il nous semble essentiel de développer des services utiles aux petites entreprises et d’encourager les gens à utiliser des solutions de paiement à distance qui préservent la santé et la sécurité de notre société ».

L’outil SumUp Factures est gratuit jusqu’au 30 avril et ne facture ni frais d’inscription ni frais mensuels ou de transaction. Suite à cette date, le service sera disponible au prix de 2,5% par transaction.

Sur son site web, SumUp partage également plusieurs conseils destinés aux TPE et PME impactées par la crise. Il est possible d’accéder à des ressources utiles concernant les initiatives mises en place (bon d’achat, livraison à domicile…), les aides financières ou les informations officielles du gouvernement.

Il y a deux mois, la fintech annonçait le lancement d’une carte de paiement directement relié au compte du terminal de paiement mobile, une nouveauté qui permet aux commerçants d’utiliser l’argent encaissé plus rapidement et plus facilement.