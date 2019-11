Super Smash Bros Ultimate est le jeu de combat le plus vendu, devant Street Fighter II

Super Smash Bros Ultimate plus fort que Street Fighter 2

Les joueurs des années 90 se souviennent sans doute des nombreuses heures passées sur un certain Street Fighter II sur Super Nintendo. Un titre emblématique encore aujourd’hui, lancé en 1991, et qui s’est écoulé à plus de 15,5 millions d’unités dans le monde, ce qui fait de lui le jeu de combat le plus vendu au monde selon le célèbre Guinness Book.

Mais tout cela, c’était avant le drame bien entendu, avant que Nintendo ne lance un certain Super Smash Bros Ultimate sur Nintendo Switch. En effet, disponible depuis le 7 décembre 2018, le jeu de combat signé Nintendo fait évidemment un carton, et s’était déjà écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires quelques semaines seulement après son lancement.

Super Smash Bros plus fort que toute la concurrence ?

Selon les derniers résultats financiers de Nintendo, Super Smash Bros Ultimate vient tout juste de surclasser le jeu de Capcom, puisque Nintendo aurait écoulé un total de 15,71 millions d’exemplaires au 30 septembre dernier. Il aura donc fallu moins d’un an à Super Smash Bros Ultimate pour aller déloger Street Fighter II de son piédestal.

Mieux encore, le jeu de combat made in Nintendo fait plus fort que Super Mario Odyssey, crédit de 15,38 millions de ventes, mais aussi que Zelda : Breath of the Wild, qui affiche « seulement » 14,54 millions de ventes. Il reste toutefois derrière Mario Kart 8 Deluxe, qui s’approche dangereusement des 20 millions de ventes. Evidemment, Super Smash Bros Ultimate a pu compter sur le succès de la Nintendo Switch pour s’imposer si largement, la console affichant désormais plus de 41,67 millions de ventes dans le monde. A titre de comparaison, la Wii U avait bouclé sa carrière à 13,56 millions de ventes…

En ce qui concerne la franchise Super Smash Bros, initiée sur Nintendo 64, cette dernière enregistre un total de 53,03 millions de ventes dans le monde. C’est plus que d’autres licences très populaires comme Street Fighter, Dragon Ball, Tekken ou encore Mortal Kombat.