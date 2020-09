Sur Apple Watch, Google Maps à nouveau disponible

Google l’avait annoncé le mois dernier, voilà qu’il le concrétise en ce début septembre. L’application Maps est de nouveau disponible sur Apple Watch après trois ans d’absence. La montre connectée d’Apple supporte de nouveau la cartographie de Google et ses outils de navigation.

Les utilisateurs d’iPhone et d’Apple Watch vont donc pouvoir à nouveau basculer Google Maps sur watchOS et retrouver l’interface permettant de suivre un itinéraire. Il est possible de sélectionner le mode de transport directement sur la montre. En revanche, il faudra chercher une adresse de destination depuis le smartphone avant de faire basculer sur l’Apple Watch.

De par la taille de l’écran, il n’est toujours pas possible non plus de naviguer sur une carte (ni sur le format plan ni sur le format satellite). En fait, le raccourci Google Maps sur Apple Watch est avant tout un raccourci vers l’outil de calcul d’itinéraire.

Une absence de trois ans

En 2017, Google n’avait pas clairement expliqué pourquoi il décidait de retirer l’application de sa compatibilité avec watchOS. Mais on peut imaginer que cela était dû à la mauvaise intégration de l’application – trop limitée dans son utilisation – et dont Siri n’était pas disponible pour le contrôle (à la différence d’Apple Plans).

Désormais, l’application est de retour pour toutes les éditions de l’Apple Watch, à l’exception de la première qui ne prenait pas en charge watchOS 5. Au sujet de l’actualité de l’Apple Watch, rappelons enfin que la firme de Cupertino tient à organiser un keynote pour le 15 septembre prochain, durant lequel la dernière Apple Watch Series 6 devrait certainement être présentée.