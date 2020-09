Apple tiendra un keynote le 15 septembre, l’annonce de l’iPhone 12 se prépare

Apple sort du silence et annonce la date officielle de son prochain keynote : le 15 septembre prochain. L’événement sera certainement l’occasion pour que la marque à la pomme y présente son nouvel iPhone 12, le premier de la gamme à proposer une compatibilité avec le nouveau réseau 5G.

Sur son site internet, une nouvelle page consacrée à l’événement y présente la date de la keynote Apple 2020, traditionnelle du mois de septembre. En vue de sa campagne sur Twitter débutée plus tôt, il semble que la firme de Cupertino préfère désormais parler d’Apple Event pour évoquer sa traditionnelle conférence.

Sans surprise, celle-ci n’aura pas lieu avec une salle remplie de journalistes, d’invités et de représentants de la marque. L’Apple Event sera numérique, disponible pour tous en direct sur son site, et certainement sur d’autres plateformes comme YouTube. En juin dernier, un premier aperçu des événements Apple en période de COVID-19 avait été la WWDC, la conférence annuelle pour les développeurs.

Un keynote Apple mardi 15 septembre, quelle heure ?

Au sujet de l’heure, l’événement Apple du 15 septembre prochain débutera à 19 heures en France. Le 15 septembre tombe un mardi, suivant les traditions de la marque. Les différents invités à présenter les nouveaux produits du keynote (dont Tim Cook, bien évidemment), seront enregistrés depuis Apple Park.

Le programme du keynote Apple n’est pas connu. On peut en revanche imaginer que les nouveaux iPhone 12 et 12 Pro seront présentés, avec quatre tailles d’écran et configurations : respectivement 5,4″ et 6,1″ pour le modèle classique et 6,1″ et 6,7″ pour la version « Pro ».

L’Apple Watch Series 6 est elle aussi attendue dans le déroulé du keynote Apple. La remplaçante de la Series 5 devrait notamment intégrer un nouveau capteur de mesure du taux d’oxygène dans le sang, un équipement que d’autres marques ont déjà intégré à l’image de Withings.

En plus de l’iPhone 12, de nouveaux iPad et AirTags ?

Pour la suite, il est tout aussi probable de voir arriver les nouveaux iPad 2020. L’iPad Air est le grand favori tant le modèle attend de recevoir la refonte stylistique de l’iPad Pro et son écran bord à bord. Ensuite, parmi les nouveautés supplémentaires et en dehors de la gamme de produits traditionnels Apple, il pourrait y avoir les AirTags, des petits émetteurs permettant de géolocaliser nos objets du quotidien.

Pour les Mac, Apple devrait tenir une autre conférence ces prochaines semaines tant l’arrivée du premier processeur ARM est importante pour la marque.

Terminons sur les services. Il y a près d’un mois, Bloomberg annonçait l’arrivée d’une nouvelle offre d’abonnement aux services d’Apple (Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, iCloud, etc) dans un pack au tarif préférentiel. Cette nouveauté dans l’accès aux plateformes pourrait faire partie d’une formule baptisée « Apple One ».