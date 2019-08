Sur Gmail, basculez d’un compte à un autre avec un simple glissement

Si vous faites partie de ceux qui doivent gérer plusieurs adresses e-mail, alors vous devez certainement basculer d’un compte à l’autre assez souvent sur Gmail. Ce que vous ignoriez peut-être, c’est qu’il y a une façon de le faire plus rapidement, avec un simple glissement. La fonctionnalité est disponible sur la version iOS de Gmail depuis quelques mois et récemment, celle-ci serait également en cours de déploiement sur la version Android. D’après nos confrères d’Android Police, on a accès à cette fonctionnalité sur la version 2019.08.18 de l’application Android.

Comment ça marche ?

Très simple ! Lorsque vous êtes sur Gmail, il vous suffit de poser votre doigt sur votre photo de profil, puis de faire un glissement vers le bas. Cela vous fera alors basculer d’un compte à l’autre.

Bien entendu, vous pouvez toujours faire comme avant, c’est-à-dire : appuyer sur la photo de profil pour déployer la liste de tous vos comptes, puis appuyer sur le bouton correspondant au compte que vous voulez ouvrir. Mais avec le glissement, vous économisez du temps précieux et vous serez moins distrait.

Disponible sur d’autres applications Google

Si vous trouvez cette fonctionnalité très pratique, sachez que celle-ci est disponible sur d’autres applications Google. D’après Android Police, Google a aussi déployé ce système de glissement pour changer de compte sur les versions Android de services comme Google Maps, Google Drive ou Contacts.

Le fonctionnement est assez similaire : il suffit de poser votre doigt sur la photo de profil, puis de faire un glissement vers le bas. Espérons que d’autres applications mobiles, pour ne citer que Twitter et Instagram, s’inspireront du raccourci de Google.