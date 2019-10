Sur IGTV (Instagram), la monétisation se fait attendre

Pendant que Facebook vole des parts à YouTube avec sa plateforme Watch, Instagram essaie également de se faire une place dans la vidéo avec IGTV. Lancée il y a un an, cette plateforme d’Instagram a été conçue pour les vidéos long format.

À l’instar de YouTube, Instagram veut avoir une communauté de créateurs. Récemment, le réseau social de photos et de vidéos a lancé un nouveau compte @creators dont la vocation est de vous aider à créer sur Instagram. Le compte sert de FAQ, donne des conseils, les bonnes pratiques, ainsi que quelques astuces, provenant d’influenceurs, sur la création de vidéos pour IGTV.

En substance, Instagram veut encourager les utilisateurs à créer du (bon) contenu pour IGTV. Pourtant, pour le moment, la plateforme n’offre toujours pas de moyen pour ces créateurs de monétiser leurs vidéos, comme sur YouTube.

Tout en encourageant les créateurs à créer, IGTV ne propose pas de monétisation à la YouTube

Dès le lancement d’IGTV, Instagram avait évoqué la monétisation. Kevin Systrom, l’ancien PDG, avait indiqué que la priorité d’IGTV est l’engagement des internautes avec la vidéo. Mais la monétisation serait raisonnablement la prochaine étape. Bien entendu, cette possibilité de monétiser les vidéos est très attendue par de nombreux influenceurs d’Instagram.

Comme le rapporte The Verge, en avril, un responsable d’Instagram évoquait encore la monétisation : « Nous avons toujours dit que IGTV allait être la première plateforme monétisable sur Instagram. C’est juste une question de quand, et je suis sûr qu’il y a encore beaucoup à faire » Et il y a une semaine, ce responsable aurait indiqué que la plateforme n’en est pas encore là, d’après le site.