Sur Instagram, les mèmes ont contribué à rendre l’année 2020 bien plus supportable

Un million de publications s’apparentant à des mèmes ont été répertorié chaque jour sur Instagram en 2020. Ce chiffre impressionnant a été révélé dernièrement par la plateforme dans un billet de blog. Pour rappel, il s’agit d’une image, d’une vidéo, d’un Gif, qui peut être repris et modifié à l’infini par d’autres internautes. Il devient rapidement un phénomène viral et planétaire. Les exemples les plus récents sont sûrement l’utilisation de la figure de bébé Yoda ou encore les photos du « distracted boyfriend ».

Les mèmes sont de plus en plus utilisés en politique

Dans cette publication, Instagram a donc rendu hommage à ces créateurs qui ont contribué à égayer nos vies dans cette année bien difficile :

Cette année, nous avons été confronté à une pandémie et on a vu un combat mondial pour la justice raciale et sociale … Alors que nos vies sociales se sont déplacées vers des chats vidéo et des livestreams dans nos salons, il y a une chose qui nous a rapprochés même si nous ne pouvions pas être ensemble physiquement… les mèmes. (…) Plus que jamais, les mèmes nous ont gardés sains d’esprit et nous ont aidés à faire face lorsque le moral n’était pas toujours au rendez-vous.

Pour l’occasion, le réseau social a publié une liste de mèmes qui ont rencontré un gros succès cette année. Parmi eux, on retrouve des publications de Dolly Parton et Reese Witherspoon mais aussi d’une myriade de comptes qui publient de nombreux détournements inspirés au quotidien.

Pour rappel, outre leur côté divertissants, les mèmes deviennent des armes de communications assez redoutables. Nous sommes par exemple déjà revenu sur la manière dont les marques utilisent ces derniers pour séduire un public habitué à ces codes de la culture web. En politique aussi, ils peuvent exercer une influence loin d’être négligeable.