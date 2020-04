Sur iOS, les applications adoptent petit à petit la « Connexion avec Apple »

En 2019, Apple a décidé de se focaliser un peu plus sur les services, bien que les ventes d’iPhone soient encore la principale source de revenus de l’entreprise. Et si on a beaucoup parlé d’Apple TV+, d’Apple Arcade de l’Apple Card et d’Apple News+, il est à rappeler que la firme de Cupertino propose également un système de login pour la connexion aux applications tierces.

Comme les systèmes d’identification proposés par Facebook, Google et Twitter, celui d’Apple permet de se connecter à une application tierce en utilisant un compte Apple. Et pour obliger les développeurs d’applications à adopter ce système de login, Apple a mis à jour son règlement. En substance, sauf pour quelques exceptions, si une application utilise un service d’identification comme la connexion avec Facebook, celle avec Google ou celle avec Twitter, cette application devra également proposer la connexion avec Apple comme option équivalente.

Apple : son concurrent du Facebook login se déploie petit à petit

Si ce règlement a déjà été annoncé depuis longtemps, son application débutera le 30 juin. Et à l’approche de ce délai, les apps sur l’App Store adoptent petit à petit la connexion avec Apple. Dans un article publié ce weekend, le site MacRumours évoque quelques exemples d’applications populaires qui ont déjà adopté le système de login d’Apple, dont le New York Times, IFTTT, et Medium.

Notons que si la connexion avec un compte Apple permet d’avoir la même praticité que les connexions avec Facebook, Google, Twitter, ou autres, Apple revendique une meilleure protection de la vie privée de l’utilisateur. « Le respect de votre confidentialité est au cœur du développement du service Connexion avec Apple. Vous conservez le contrôle de vos informations personnelles. Lors de la première connexion, l’app ou le site web peut uniquement vous demander votre nom et votre adresse e-mail pour créer un compte. Vous pouvez utiliser Masquer mon e-mail, le service de relais de messagerie privé d’Apple, pour créer et partager une adresse aléatoire unique dont les messages sont transférés à votre adresse e-mail personnelle. Ainsi, vous pourrez recevoir les messages utiles de l’app sans avoir à partager votre adresse e-mail personnelle », peut-on lire sur le site web de la firme de Cupertino.