Sur Netflix, voici 5 films et séries à découvrir dès ce week-end

Netflix propose régulièrement des nouveautés sur sa plateforme de streaming, tandis que d’autres quittent le catalogue, que ce soit par manque de succès ou parce que le service ne dispose plus des droits. Comme chaque vendredi, nous vous avons préparé une petite liste regroupant des séries et des films à découvrir ce week-end. Pour le film du dimanche soir, prévoyez quelques heures si vous n’avez pas prévu de vous coucher trop tard.

Vous pouvez aussi consulter les listes complètes des nouveautés Netflix du mois de décembre et des contenus qui feront leurs adieux à la plateforme le mois prochain.

Netflix : quels films et séries voir ce week-end ?

La série Netflix française : Mytho

Disponible sur Netflix depuis quelques jours à peine, la série française met en lumière la vie d’une femme qui s’invente une tumeur dans un contexte où elle est surmenée par ses enfants, son ami volage et son patron tyrannique. Mais évidemment, tout ne passe pas comme prévu et sa quête d’attention et d’amour va être complexe. Mytho a initialement été diffusé sur Arte.



La première saison compte 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film inspiré de faits réels : Sur ma peau

Dévoilé en 2018 et sur Netflix depuis cette même année, ce film revient sur les circonstances de la mort de l’italien Stefano Cucchi. Arrêté pour trafic de drogue, il est amené en prison à Rome et se fait vraisemblablement battre par les policiers. Il meurt en prison au bout de quelques jours avec des ecchymoses sur le corps et un poids de 37 kilos à peine. Sa famille décide de découvrir ce qui est vraiment arrivé.

Le one-woman-show : Fadily Camara : la plus drôle de tes copines



Passée par le Jamel Comedy Club, l’humoriste Fadily Camara a ensuite réalisé son propre one-woman-show enregistré lors de son passage à La Cigale à Paris.



Le documentaire Netflix : Bikram, Yogi, gourou, prédateur

Disponible sur Netflix depuis peu, ce documentaire retrace l’histoire vraie de Bikram Choudhury, fondateur du mouvement dédié au yoga Bikram. Le principe ? Dans une salle chauffée à plus de 40 degrés, vous enchaînez les postures et les exercices de respiration pendant plus de 90 minutes. Le récit met en lumière la vie de cet homme, qui a fondé un empire avant d’être accusé d’agressions sexuelles et de viols par au moins six femmes. Ambivalent, mégalomane, misogyne et prédateur, qui est Bikram Choudhury ?

Le film du dimanche soir : The Irishman

Diffusé sur Netflix sans être passé par les salles de cinéma, The Irishman réunit un casting de grande classe avec la présence de Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci, entre autres, le tout réalisé par Martin Scorsese. Dans ce film, un tueur à gages du nom de Franck Sheeran se rappelle de l’époque où il travaillait avec la mafia, période durant laquelle il s’est aussi retrouvé lié à l’assassinat du syndicaliste Jimmy Hoffa. Prévoyez un peu de temps, The Irishman dure 3h30.