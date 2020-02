Sur Netflix, voici les 5 films et séries à voir dès ce week-end

Netflix prépare le mois de mars avec une multitude de contenus qui débarqueront dès ce dimanche 1er. Sept nouveaux films signés du studio Ghibli débarqueront ce jour, au même titre que plusieurs nouveaux films et séries dans les jours qui suivront. En attendant la saison 3 d’Elite et la suite de La Casa de Papel (prévue pour avril), voici notre sélection du week-end ainsi que l’habituel film du dimanche soir.

Vous pouvez également consulter la liste des nouveautés Netflix du mois de mars.

Netflix : les films et séries à découvrir ce week-end

La série africaine de Netflix : Queen Sono

La première série africaine de Netflix est disponible depuis ce jour sur la plateforme de streaming. Queen Sono raconte les aventures d’une agent secret en mission en Afrique du Sud. Lorsqu’elle débute une des missions les plus importantes de sa vie, elle voit sa vie personnelle la rattraper à grande vitesse.

La saison 1 de la série Queen Sono compte 6 épisodes d’une quarantaine de minutes.

La série Netflix sur le sport et la politique : Porte 7

Cette nouvelle série argentine signée Netflix met en avant les aventures d’une femme qui se retrouve propulsée à un poste lui offrant la possibilité de lutter contre les hooligans ultras violents d’un club de foot. D’abord militante d’une ONG, elle passe à la direction du club après que l’un des supporters des Ferroviarios se soit fait poignarder pendant un match.

La saison 1 comprend 8 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le long-métrage du studio Ghibli : Princesse Mononoké

La totalité des 21 films du studio Ghibli débarqueront sur Netflix. Dévoilés il y a quelques semaines, les premiers longs-métrages signés Miyazaki seront rejoints par sept autres films dès le 1er mars. Parmi les plus populaires, Princesse Mononoké raconte l’histoire d’Ashitaka, un jeune guerrier qui se retrouve atteint d’un étrange mal après avoir tué un sanglier transformé en démon. Pour se sauver, il doit trouver le dieu Cerf, ce qui le fait rencontrer Sam, une jeune femme de la forêt qui vit avec les loups.

La minisérie inspirée de faits réels : L’affaire Gabriel Fernandez

Cette minisérie de Netflix inspirée d’un fait divers revient sur le meurtre brutal d’un jeune garçon en 2013. La mère de l’enfant et son compagnon sont rapidement au centre d’un procès qui met aussi en lumière les manquements d’un système ayant du mal à protéger les plus faibles.

La minisérie compte six épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le film du dimanche soir : Sa dernière volonté

Dévoilé sur Netflix il y a peu, ce film est une adaptation du roman The Last Thing He Wanted de Joan Didion. Celui-ci raconte comment une journaliste rentre en urgence du Salvador après un conflit survenu en pleine guerre civile. Deux ans plus tard, son père l’appelle et lui demande de l’aider à accomplir sa dernière volonté.