Sur Netflix, quelles sont les 5 séries palpitantes à voir en novembre 2019 ?

Le service Netflix propose une multitude de genres différents pour tenter de satisfaire un très grand nombre d’utilisateurs. Et autant dire que cela fonctionne plutôt bien puisque la plateforme américaine est actuellement leader du marché du streaming, sachant que Disney+ et Apple TV+ ne vont pas tarder à être disponibles (aux USA).

D’ici là, voici notre petite sélection de 5 séries palpitantes à découvrir sur Netflix. Certaines sont récentes tandis que d’autres sont un peu plus anciennes.

Vous pouvez aussi consulter nos listes complètes des nouveautés Netflix qui débarquent en novembre et celle des films et des séries qui quittent le service dès demain.

Netflix : 5 séries palpitantes à (re)découvrir

La nouvelle série Netflix : Les Anonymes

Disponible sur Netflix depuis quelques semaines, la série raconte comment deux jumeaux du nom de Dru et Kal entrent en résistance contre un programme de large ampleur visant à contrôler les plus jeunes. Pour lutter, ils s’allient avec un groupe de fugueurs résistants de leur âge.

Pour l’instant, Les Anonymes comptabilise une saison de 15 épisodes qui dure entre 20 et 30 minutes environ. Une saison 2 n’a pas encore été évoquée par le service de streaming.

La série Netflix post-apocalyptique : Daybreak

Également dévoilée sur Netflix il y a peu, Daybreak dépeint un univers post-apocalyptique dans lequel il existe des zombies et d’étranges goules. En parallèle, les survivants ont fondé leurs propres groupes. Tout en faisant face aux difficultés de l’adolescence, un lycée de Los Angeles devra se battre pour retrouver la fille dont il est amoureux.

La saison 1 compte 10 épisodes d’une quarantaine de minutes.

La série surnaturelle : Glitch

Glitch est une série qui date initialement de 2015. Elle a d’abord fait son arrivée sur la chaîne australienne ABC1 avant de débarquer sur Netflix, service sur lequel la saison 3 est diffusée depuis le mois de septembre. La série raconte l’histoire d’un shérif qui découvre que sept personnes sont inexplicablement revenues à la vie. À l’aide du docteur Elishia McKellar, il tente de découvrir la vérité tout en découvrant que l’une de ces personnes ressemble de près à sa femme décédée quelques années plus tôt.

Glitch compte trois saisons de six épisodes d’environ cinquante minutes. La série n’aura vraisemblablement pas de saison 4.

La série Netflix coréenne : Vagabond

Dévoilé sur Netflix au mois de septembre, la série coréenne a droit à un nouvel épisode chaque semaine, ce qui est rarement le cas des shows diffusés sur le service de streaming. Vagabond raconte comment un cascadeur se retrouve lié à un accident d’avion dans lequel son neveu décède. Il décidera de découvrir la vérité, aidé par une agent secret du nom de Go Hae-Ri.

Pour l’instant, 12 épisodes d’une heure sont disponibles, tandis que la saison 1 devrait en compter 16. Le prochain épisode fera son arrivée sur le service le 2 novembre.

La série Netflix de super-héros : Umbrella Academy

Umbrella Academy est certainement la série la plus populaire de ce classement, sachant qu’elle est aussi celle qui est diffusée sur Netflix depuis plus longtemps. Adaptée des bandes dessinées du même nom, la série raconte comment un milliardaire récupère sept enfants nés de femmes qui n’ont jamais été enceintes avant le jour de l’accouchement. Dotés de super-pouvoirs, ils formeront un groupe qui sera dissous à leur adolescence. Mais ceux-ci se retrouvent quand leur père adoptif décède des années plus tard. Juste à temps pour essayer de combattre une menace pour la planète.

La saison 1 compte 10 épisodes d’une cinquantaine de minutes. La saison 2 n’a pas de date de sortie, mais Netflix indique sur son service qu’elle arrivera « bientôt ».