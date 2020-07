Surface Neo : la tablette à deux écrans de Microsoft ne sortira-t-elle qu’en 2022 ?

Fin 2019, Microsoft a créé la surprise en dévoilant la tablette Surface Neo. Il s’agit d’un appareil équipé de deux écrans tactiles, et qui utilise un nouveau système d’exploitation appelé Windows 10X. Normalement, le lancement de ce nouveau produit était programmé pour 2020. Mais de plus en plus d’éléments suggèrent que Microsoft a décidé de repousser ce lancement.

Au mois de mai, Microsoft avait expliqué qu’il revoit ses plans pour le système d’exploitation Windows 10X à cause de la pandémie. Alors que cette version modifiée de Windows 10 aurait dû être utilisée pour les tablettes à deux écrans comme le Surface Neo, finalement, Microsoft a décidé d’utiliser Windows 10X sur des ordinateurs portables classiques, dans un premier temps. « Le monde est très différent de ce qu’il était en octobre dernier lorsque nous avons partagé notre vision d’une nouvelle catégorie d’appareils Windows à double écran », indiquait Panos Panay, responsable des appareils Surface de Microsoft.

Et cette semaine, un article publié par Zdnet nous donne plus de détails sur les plans de la firme de Redmond. Citant des sources proches du dossier, ce média indique que désormais, les plans de Microsoft seraient de sortir Windows 10X en 2021 sur des ordinateurs classiques à un écran ciblant les entreprises ainsi que les écoles. Puis, en 2022, Windows 10X arriverait enfin sur des appareils à deux écrans. Cela signifie que si Microsoft n’a pas encore abandonné le Surface Duo, il est possible que ce produit, dévoilé en 2019, n’arrive sur le marché qu’en 2022.

« Avec Windows 10X, nous avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur des appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à adopter de nouvelles façons de travailler, apprendre et jouer. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », avait indiqué Panos Panay au mois de mai.

En revanche, le Surface Duo serait toujours dans les tuyaux

La bonne nouvelle, c’est que si la tablette Surface Neo pourrait donc ne pas sortir avant très longtemps, il est probable sur le smartphone Surface Duo soit toujours dans les tuyaux. Pour rappel, le Surface Duo est un smartphone Android à deux écrans tactiles que Microsoft a aussi présenté en 2019 et dont la sortie a été annoncée pour cette année.

Alors que la firme de Redmond n’évoque plus trop le Surface Neo, celle-ci continue en revanche de faire régulièrement du teasing pour le smartphone Surface Duo, qui sera le premier smartphone Microsoft utilisant le système d’exploitation mobile de Google.