Surface Neo : vers un abandon ou un lancement en 2022 ?

Fin 2019, Microsoft a surpris tout le monde en dévoilant deux produits assez spéciaux : le Surface Duo, un smartphone à deux écrans qui tourne sous Android, et le Surface Neo, une tablette à deux écrans qui devait utiliser une nouvelle version de Windows appelée Windows 10X.

Microsoft avait prévu de commercialiser ces deux produits cette année. Et ces présentations avaient suscité beaucoup d’intérêt. Mais à cause de la pandémie, la firme a dû revoir ses plans. Le smartphone Surface Duo est déjà sorti. Cependant, en ce qui concerne la tablette Surface Neo, il y a beaucoup d’incertitudes.

Au mois de mai, Microsoft a en effet annoncé un changement de direction pour Windows 10X. Cette version de Windows avait été conçue pour les tablettes à deux écrans comme la Surface Neo. Mais finalement, la firme a décidé de proposer ce système d’exploitation sur les ordinateurs portables classiques, dans un premier temps (sans exclure le lancement sur les tablettes, plus tard).

« Avec Windows 10X, nous avons conçu pour la flexibilité, et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur des appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à adopter de nouvelles façons de travailler, apprendre et jouer. Ces appareils à écran unique seront la première expression de Windows 10X que nous livrons à nos clients, et nous continuerons de chercher le bon moment, en collaboration avec nos partenaires OEM, pour mettre sur le marché des appareils à double écran », expliquait la firme de Redmond.

De plus en plus d’indices suggèrent un abandon de la tablette Surface Neo

Pour le moment, nous ignorons quand Microsoft pourrait lancer la tablette Surface Neo. D’après le site TechRadar, certaines sources suggèrent que la tablette pourrait n’arriver qu’en 2022.

Cependant, il est également possible que Microsoft ait tout simplement décidé d’abandonner ce projet. En effet, à ce jour, Microsoft aurait retiré la page produit du Surface Neo ainsi que des publications qui mettaient en avant la tablette.

Notons également que récemment, Microsoft s’est exprimé au sujet de sa tablette à deux écrans dans une déclaration relayée par le site Neowin. « Plus tôt cette année, nous avons annoncé que nous avons mis en pause le développement de la tablette Surface Neo. Nous n’avons pas de nouvelle information à partager pour le moment », peut-on lire dans cette déclaration.

Mais même si Microsoft abandonne la tablette Surface Neo, il est probable que d’autres marques décident plus tard de reprendre ce format de tablette à deux écrans, tout en profitant des avantages que pourra proposer Windows 10X. De plus, si le Surface Neo utilisait deux écrans articulés sur une charnière, d’autres marques pourraient développer un produit similaire, mais avec un écran pliable.