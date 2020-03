Surprise, le chinois WeChat censure les mots-clefs liés au coronavirus

Le groupe de recherche Citizen Lab a mené une enquête qui démontre que WeChat et YY ont tous les deux bloqué des termes en lien avec le coronavirus.

Dévoilé en 2011, WeChat est le plus gros réseau social du pays et rassemble de nombreuses fonctionnalités issues des plateformes occidentales Facebook, Instagram ou encore WhatsApp. Il est possible de faire toute sa vie numérique rien qu’avec cette application, sans avoir à basculer sur une autre au cours de la journée. De son côté, YY est l’équivalent de YouTube et de Twitch.

NEW REPORT: Censored Contagion: How Information on the Coronavirus is Managed on Chinese Social Media https://t.co/HykmHrOo7R — Citizen Lab (@citizenlab) March 3, 2020

Sur WeChat, une forte augmentation de la censure en février

Si l’on en croit les résultats de l’étude, ce sont pas moins de 132 termes sur le coronavirus qui ont été bloqués en janvier —sur WeChat, un nombre qui est passé à 516 mots clefs au cours de la deuxième semaine de février. Parmi les mots censurés, des références à Li Wenliang, un médecin chinois qui a alerté ses collègues sur le virus dès le 30 décembre 2019. Considéré comme un lanceur d’alerte, il a été arrêté par la police de Wuhan le 1er janvier, avec sept autres médecins, pour avoir mentionné le virus très tôt. Il est finalement décédé des suites de l’infection qu’il a lui-même contractée en soignant un patient.

Comme Li Wenliang, d’autres noms et mots portant sur le virus ont été censurés, dont des informations factuelles sur ce dernier ainsi que des références à la politique du pays.

En tout cas, il est certain que WeChat et YY censurent des informations depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle Li Wenliang a été arrêté. Cela signifie que des utilisateurs chinois ont pu manquer des informations portant sur le coronavirus et la manière de s’en protéger —sachant que l’épidémie n’en était encore qu’à ses débuts.

On ne sait pas pourquoi WeChat et YY ont bloqué des mots clefs faisant référence au coronavirus. Toutefois, il est certain que ces décisions font suite à des ordres du gouvernement chinois, sachant que les autorités du pays ont la main mise sur le contenu qui circule sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, celles-ci ont utilisé WeChat et Twitter pour arrêter des personnes qui partageaient des « informations négatives » sur le coronavirus sur les plateformes sociales.