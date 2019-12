Surprise ! Netflix débarque sur la Freebox Révolution

Netflix enfin sur la Freebox Révolution

A la toute fin du mois de novembre, le groupe Iliad était fier d’annoncer l’arrivée de Netflix sur sa petite Freebox Mini 4K. Un Netflix disponible en option toutefois, mais qui permet d’accéder directement à tous les contenus, exclusifs ou non, de la plateforme américaine directement depuis sa box Free. A l’époque, Iliad annonçait que la Freebox Révolution allait bientôt être concernée. C’est désormais le cas.

En effet, les détenteurs d’une Freebox Révolution sont dès à présent invités à effectuer la mise à jour de leur box, ce qui leur permettra de retrouver (enfin !) Netflix dans la section Vidéo.

Une excellente nouvelle pour les abonnés, et Iliad explique que ces derniers « pourront ainsi profiter de la richesse des contenus Netflix (séries originales, films, standups…) et des derniers blockbusters comme « 6 Underground », le film d’action réalisé par Michael Bay (« Transformers ») dans lequel Ryan Reynolds tient la vedette. » Pour plus de détails concernant ce nouveau blockbuster (ou pas), direction cette adresse.

En option sur Freebox Révolution et Freebox Mini 4K

Evidemment, l’offre n’est pas réservée aux abonnés Netflix, et ceux qui ne sont pas encore abonnés à la plateforme américaine pourront souscrire au forfait de leur choix directement depuis l’application, ou via l’espace abonné Free.

Désormais, Netflix est accessible depuis les différentes offres Freebox. Le service américain est proposé avec la Freebox Delta, avec un forfait Essentiel inclus, mais aussi avec la Freebox One. En ce qui concerne les Freebox Mini 4K et Révolution, Netflix est bien de la partie, mais le service est proposé « en option« , et nécessite donc une facture mensuelle supplémentaire à celle de l’abonnement Free. Rappelons que certains prédisent déjà une « année noire » pour le géant Netflix en 2020…