Surprise ! Un nouveau Kirby est disponible sur Nintendo Switch !

Après Kirby Fighter Deluxe en 2015 sur 3DS, voilà que Kirby a droit à un nouveau « jeu de combat », cette fois sur Nintendo Switch. En effet, à la surprise générale, Nintendo vient d’officialiser Kirby Fighters 2, un titre taillé pour être en solo, mais aussi (et surtout) avec trois autres joueurs, sur une seule console ou bien chacun sur sa console.

Toutefois, contrairement à Super Kirby Clash, lancé il y a un an sur Nintendo Switch, ce nouveau Kirby Fighters 2 n’est pas gratuit. En effet, si le jeu n’est disponible qu’au format dématérialisé (via l’eShop donc), il est affiché au tarif de 19,99 euros. Et non, il n’est pas gratuit non plus pour les abonnés au Nintendo Switch Online.

A brand-new Kirby game is available NOW! Choose from a cast of Kirby’s most iconic copy abilities and duke it out to be the last Kirby standing in #KirbyFighters2!

Download now: https://t.co/4EeCbC1m2b pic.twitter.com/5NrX452WvJ

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 24, 2020