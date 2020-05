Switch Online : 4 nouveaux jeux NES et Super Nintendo débarquent

Nintendo continue d’alimenter le catalogue de rétro gaming sur le Switch Online en lançant quatre nouveaux jeux sur son catalogue en ligne. La console sortie début 2017 s’est écoulée à plus de 55 millions d’exemplaires et Nintendo se félicitait il y a près d’un an d’avoir atteint les 10 millions d’utilisateurs sur son mode en ligne.

Parmi les nouveaux jeux disponibles dans quelques jours sur le catalogue, un seul provient de la NES. Il s’agit de Rygar, sorti en 1986, le jeu produit par Tecmo est un jeu typique de plateforme composé de 27 niveaux, réputé pour être assez difficile à prendre en main. Une réédition était déjà sortie en 2002 sur PlayStation 2 sous le nom : Rygar : The Legendary Adventure.

Trois jeux de Super Nintendo disponibles

Rygar sera accompagné de trois autres jeux, sortis eux sur la Super Nintendo au début des années 1990. Le premier, et peut-être le plus atypique, se nomme Wild Guns, un jeu de tir à la troisième personne développé par Natsume et sorti en 1994. Le jeu, basé sur un univers de science-fiction dans un Space Western, reprend les codes des deux univers.Il est possible d’y incarner Clint ou Annie, en référence à Clint Eastwood et Annie Oakley. Il fut bien accueilli par la critique malgré des chiffres de ventes décevants. Le jeu était ressorti fin 2016 sur Playstation 4 avec de tout nouveaux graphismes et de nouveaux modes de jeux.

Sorti un an avant Wild Guns, Operation Logic Bomb sera lui aussi disponible sur Switch. Lancé d’abord sur Gameboy le jeu, un run and gun en 2D, avait reçu la note de 70 % par le magazine Consoles+.

Enfin, le catalogue Switch Online accueillera un dernier jeu. Panel de Pon, un jeu de puzzle, pas si éloigné d’un Candy Crush, ou d’un Tetris dont il s’inspire grandement. Sorti en 1995 sur Super Nintendo, c’est Intelligent Systems, société de développement du groupe nippon qui l’a produit.

Pour rappel, le Nintendo Switch Online est disponible au prix mensuel de 3.99 €. Il permet de retrouver plus de 70 jeux NES et Super Nintendo.