Systeme U pense déjà à la rentrée scolaire et à l’achat de fournitures

Après avoir profité des vacances sur la plage et être revenu bien bronzés pour la rentrée, il faut se préparer à l’épreuve ultime : l’achat des fournitures scolaires. Pour éviter de passer l’été avec cette angoisse, U a mis en place un site dédié à la rentrée scolaire.

Dans le but d’aider les parents à acheter les fournitures scolaires de leurs enfants en temps et en heure, les magasins U ont lancé le pack anti-galère avant la rentrée, bien pratique si on est du genre à faire tous ses achats au dernier moment.

Simplifier la vie des parents au moment de la rentrée

Disponible sur le site U-rentrée créé spécialement pour cette campagne publicitaire, le pack des magasins U vient en aide aux parents qui souhaitent se simplifier la rentrée scolaire. Système U et l’agence Productman (Buzzman) ont récupéré les listes de fournitures officielles de plus d’une centaine d’écoles et établissements de France et les ont intégrées à leur solution e-commerce. Après avoir consulté cette liste, les parents ont alors la possibilité de passer commande en ligne, toujours via le site U-rentrée.

Comme une bonne surprise ne vient jamais seule, ils pourront bénéficier de prix intéressants sur l’ensemble des produits achetés puisqu’ils ont directement accès à la centrale d’achat de fourniture scolaire des magasins U.

Récupérer ses fournitures juste avant la rentrée

Finis le temps « perdu » à aller en magasin pour dénicher les articles scolaires. les fournitures sont à retirer directement en magasin avant la rentrée des classes. Les parents n’ont qu’à sélectionner le collège de leur enfant, sa classe, ses langues, ses options, et le site génère un panier contenant l’ensemble des approvisionnements scolaires demandées par les professeurs.

Avec cette opération marketing, U offre un service client très intéressant tout en valorisant ses prix et ses produits. Pour les parents, c’est l’assurance de ne pas se tromper au moment de l’achat des fournitures scolaires. Le service est actuellement testé auprès de 125 établissements et pourrait être étendu à d’autres l’année prochaine en fonction des résultats.

Le site permet de prendre des commandes jusqu’au 19 août et les packs, qui sont préparés pendant l’été, seront disponibles dans les magasins U partenaires à partir du 27 août.

Source : La Réclame

