Taika Waititi va adapter Charlie et la Chocolaterie pour Netflix

Taika Waititi est définitivement de tous les projets les plus alléchants de ces derniers temps. Après le très bon Jojo Rabbit et le surprenant Thor : Ragnarok, il va chapeauter deux séries animées pour Netflix, qui seront des adaptations de Charlie et la Chocolaterie, le célèbre roman de Roald Dahl.

Taika Waititi veut faire coup double

De quoi parle-t-on concrètement ici ? C’est Netflix qui s’est chargé de faire les annonces sur son compte Twitter. Il s’agit d’un côté d’une série d’animation Charlie et la Chocolaterie qui devrait vraisemblablement suivre la trame principale de l’histoire et de l’autre, une mini-série animée sur les célèbres Oompa Loompas, les surprenantes créatures qui font vivre l’usine de Willy Wonka.

Un grand réalisateur pour le plus grand chocolatier… Taika Waititi (oscarisé pour Jojo Rabbit cette année) va réaliser notre série d’animation “Charlie et la Chocolaterie” et… il prépare également une mini-série animée sur les Oompas-Loompas ! pic.twitter.com/dUJkZnYmeD — Netflix France (@NetflixFR) March 5, 2020

Si cette double approche annoncée en même temps avec un visuel qui parlera aux fans a de quoi surprendre, Taika Waititi récemment oscarisé devrait surtout avoir carte blanche ou presque.

Mais ce n’est pas peu dire qu’il s’attaque là à un projet de taille. On a déjà eu le droit à deux très bons films pour adapter le roman de Roald Dahlk. Mel Stuart avait ouvert la voie en 1971 avec le regretté Gene Wilder dans le rôle principal. Puis, c’est Tim Burton himself qui avait suivi en 2005 offrant à Johnny Depp l’un de ses meilleurs rôles. L’univers de Willy Wonka, parfaitement mis en scène au cinéma devrait aussi se révéler intéressant pour une série animée qui souffre de moins de contraintes. Quand on sait la capacité de Taika Waititi a mettre sur pied des concepts un peu doux-dingues, on ne peut qu’être curieux.

Pour les plus curieux, il s’agit simplement du début d’un partenariat entre Netflix et The Roald Dahl Store Company, on devrait donc avoir le droit à d’autres contes ensuite.

Si seulement, Taika Waititi réussissait aussi à aller au bout de son adaptation live-action d’Akira.