Team Fordzilla P1 : la supercar signée Ford… qui n’existe pas

Il y a quelques mois maintenant, Ford se lançait sur le segment e-sport, en officialisant sa team Fordzilla. Rapidement, Ford avait indiqué sa volonté de mettre au point une voiture de course inédite, issue d’une toute nouvelle forme de collaboration entre un constructeur automobile de renom et la communauté des gamers. A l’occasion de la Gamescom 2020, Ford a donc officialisé son nouveau bolide, baptisé P1.

P1, la voiture de course ultime selon Ford

La Team Fordzilla a donc levé le voile sur le tout nouveau concept P1, dont le design a été choisi en partie par les fans, via les réseaux sociaux. Les internautes ont choisi plusieurs éléments tels que la position du siège, le style du tableau de bord et la motorisation avant que les designers de Ford ne travaillent sur leur propre interprétation du brief.

Visuellement, cette voiture de course P1 s’inspire d’une certaine Ford GT, et s’appuie sur certains éléments futuristes, comme la technologie de morphing de la carrosserie, qui offre la stabilité d’une voiture d’endurance sur les lignes droites à grande vitesse du Mans, ou une carrosserie plus courte pour les circuits plus étroits comme Monaco.

Evidemment, pas question de vous rendre chez le concessionnaire Ford le plus proche pour précommander ce modèle P1. Il s’agit d’un véhicule purement virtuel, qui n’est pour l’heure disponible dans aucun jeu… Le constructeur américain explique toutefois être en discussions avancées avec « un important développeur de jeux » pour l’introduire dans un jeu de course populaire en 2021. A voir maintenant si cette Ford P1 sera pilotable dans le futur Gran Turismo 7 ou dans le prochain Forza Motorsport sur Xbox Series X.

Désireux d’explorer les parallèles entre le monde réel et le monde virtuel, Ford a également annoncé vouloir concevoir un modèle grandeur nature du concept Team Fordzilla P1 avant la fin de l’année, un projet qui a déjà été initié dans les studios de design à Cologne, en Allemagne.