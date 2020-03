Ford veut créer une voiture de course inédite, avec les gamers

Ford veut créer une voiture de course avec l’aide des gamers

Vous le savez peut-être, il y a quelques mois, Ford a annoncé sa première team esport, baptisée Fordzilla, avec en guise de capitaine un certain Donald Reignoux. Aujourd’hui, Ford explique vouloir permettre aux amateurs de jeux vidéo de concevoir une authentique voiture de course.

Evidemment, on n’évoque pas ici la prochaine génération de Ford Mustang qui grognera sur nos routes de campagne, mais bien une voiture de course virtuelle « made in Ford« , qui n’est pas basée sur un quelconque modèle existant. Une toute nouvelle collaboration entre un constructeur automobile de renom et la communauté des gamers donc, pour une approche de conception qui se veut totalement inédite.

Nom de code : Team Fordzilla P1

Un projet dont le nom de code est « Team Fordzilla P1« , pour lequel les capitaines des cinq équipes Fordzilla de France, d’Allemagne, d’Italie, d’Espagne et du Royaume-Uni vont être étroitement impliqués. Les concepteurs solliciteront l’ensemble des gamers via une série de sondages sur Twitter, qui permettront aux joueurs de contribuer à des aspects clés de la conception, du moteur à la forme du cockpit.

Selon Donald Reignoux : « C’est une opportunité unique pour la communauté esport – et même tous les amateurs de jeux de voitures en général – de pouvoir participer à la conception d’un véhicule de course. Je suis certain que les gamers vont nous apporter plein d’idées innovantes pour arriver à concevoir un véhicule extraordinaire ! «

Pour ce qui est des « vraies » voiture Ford, rappelons que le constructeur va lancer dans le courant de cette année 2020 une certaine Mach-e, un véhicule 100% électrique dérivé de la célèbre Ford Mustang. Ford a d’ores et déjà confirmé la commercialisation d’une version spéciale, baptisée Mustang Mach-E GT, qui sera capable d’accélérer de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, avec une puissance estimée à 465 ch (342 kW) et 830 Nm de couple. « Electrique » donc, mais « Mustang » quand même…